В Ленобласти на военном полигоне произошел взрыв

В Кингисеппском районе Ленинградской области на военном полигоне произошел взрыв. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей администрации Кигисеппского района, в результате происшествия есть пострадавшие.

Сам полигон, по данным собеседников агентства, находится в ведении Минобороны и там производится утилизация боеприпасов.

Стоит отметить, что в Кингисеппском районе уничтожение снарядов, в том числе и времен Великой Отечественной войны, производится на полигоне возле поселка Туганы. В 2016-м году при подрыве одного из них произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы.