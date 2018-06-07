Покупка театральных билетов через интернет может обернуться для петербуржцев и гостей города сплошным разочарованием. В сети появились сайты-двойники, которые очень похожи на официальные странички городских театров, но никак с ними не связаны.

Первыми тревогу забили в Театре комедии имени Акимова. Его официальный сайт akimovkomedia.ru, но при проверке работы поисковых систем внезапно был обнаружен адрес akimovkomedia.com.ru. По цветовой гамме сайты очень похожи, но официальный предлагает билеты на сегодняшний спектакль "Раневская. Одинокая насмешница" по цене от 500 рублей. В третьем ряду партера билет можно купить за 1500 рублей. А у сайта-двойника все билеты по 1670 рублей.

Такой способ мошенничества называется фишинг, от английского fishing - "рыбная ловля, выуживание". Однако потери от попадания на удочку могут быть гораздо серьезнее, чем просто испорченный вечер - ведь театр не несет ответственности за подлинность чужого интернет-предложения. Фишинговые сайты мошенники часто используют для получения персональных данных пользователей, паролей, номеров банковских карт.

В Театре комедии пока не знают, как быть. В городском комитете по культуре готовых рецептов тоже нет. Только совет покупателям: внимательно изучать название сайта и его структуру. На официальном сайте всегда можно найти информацию о наименовании организации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об учредителе и учредительные документы (копия устава, свидетельство о госрегистрации).