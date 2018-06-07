Астраханец выставил на продажу вороненка за семь тысяч рублей

Житель Астрахани разместил на сайте бесплатных объявлений предложение купить у него месячного птенца вороны.

Как пишет продавец, птица адаптирована к домашним условиям и приучена к кормушке. За птенца он просит семь тысяч рублей.

Для сравнения: на том же сайте немало объявлений о продаже гораздо более ценных в хозяйстве птиц. Так, петуха породы леггорн можно приобрести за 300 рублей, утку - за 700, а за те же семь тысяч - целую семью индюков.

Кроме того, за 100 рублей предлагают купить чучело вороны для охоты.