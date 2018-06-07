Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт"

Новости

МВД РБ и РФ совместно обеспечивают общественный порядок на ЧМ-2018 15:33
В Перми назовут улицу в честь известного футбольного тренера 15:32
Путин высказался за упрощение процедуры получения гражданства РФ 15:32
Ипотечную ставку для многодетных семей снизят после обращения к Путину 15:26
Путин прокомментировал программу реновации в Москве 15:25
Калининградский губернатор разберется с жалобами на очереди к онкологу 15:18
В Онежское озеро упал парашютист 15:16
Фанаты "Амкара" попросили президента сменить руководство клуба 15:14
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров 15:10
РФ и Беларусь определили приоритеты в военно-техническом сотрудничестве 15:10
UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн ЧМ-2018 15:07
Путин пошутил про Трампа и рассказал, что смеется и над собой 14:57
Больницу в Струнино восстановят после звонка Путину 14:54
Столичный прокат электросамокатов поднял цены и ввел новые тарифы 14:47
Путин потребовал восстановить закрытую больницу в Струнино 14:45
Бывший главный тренер ХК "Спартак" Ржига возглавил сборную Чехии 14:43
В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов 14:40
Лукашенко потребовал навести железный порядок в охране природы 14:40
Надежда Савченко подала иск на Верховную раду 14:40
В Самарской области в ДТП пострадали семь человек 14:40
К 1 июля проводить удаленную идентификацию будут 200 отделений банков 14:37
Эксперт: У седана Lada Vesta Cross нет соперников в России 14:37
В Подмосковье откроют первую станцию быстрой зарядки электромобилей 14:31
Число кандидатов на должность мэра выросло до пяти человек 14:29
Заасфальтировано более половины трассы Керчь-Симферополь 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 13:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба аэропорт Платов Фото: Пресс-служба аэропорт Платов
Фото: Пресс-служба аэропорт Платов

В ростовском международном аэропорту Платов открылась персональная выставка донского художника Максима Ильинова в стиле "казачий поп-арт". Она призвана рассказать иностранным болельщикам, прибывающим на ЧМ-2018, о традициях, истории и колорите региона.

Фото: Roscosmos/Flickr
Фото: Стадионы ЧМ-2018 показали из космоса

- Стиль, в котором Максим Ильинов создает свои полотна, он сам называет "казачий поп-арт". В этом смысле в аэропорту представлено современное прочтение казачьей культуры, ведь Платов - это воздушные ворота в современный мегаполис, где традиционное соседствует с передовым, не вступая в конфликт, а дополняя друг друга и придавая городу неповторимый образ и колорит, - отметила официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова.

Кроме того, в воздушной гавани появилась текстовая инсталляция стихотворения Александра Пушкина "Дон". Она представляет собой строки на английском и русском языках, которые закреплены под потолком на всем протяжении перехода. По мере перемещения из телескопических трапов к зоне получения багажа буквы складываются в пространственную текстовую композицию: "Блеща средь полей широких, Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!".

Работники аэропорта отметили, что стихи были выбраны неслучайно: с одной стороны, Александр Пушкин - это "бренд" России, знакомый для иностранцев, с другой стороны, близкий для восприятия жителями нашей страны поэт.

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
Президент: РФ должна участвовать в расследовании "дела Скрипалей"
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы