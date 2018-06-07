Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт"

В ростовском международном аэропорту Платов открылась персональная выставка донского художника Максима Ильинова в стиле "казачий поп-арт". Она призвана рассказать иностранным болельщикам, прибывающим на ЧМ-2018, о традициях, истории и колорите региона.

- Стиль, в котором Максим Ильинов создает свои полотна, он сам называет "казачий поп-арт". В этом смысле в аэропорту представлено современное прочтение казачьей культуры, ведь Платов - это воздушные ворота в современный мегаполис, где традиционное соседствует с передовым, не вступая в конфликт, а дополняя друг друга и придавая городу неповторимый образ и колорит, - отметила официальный представитель аэропорта Ольга Ладейщикова.

Кроме того, в воздушной гавани появилась текстовая инсталляция стихотворения Александра Пушкина "Дон". Она представляет собой строки на английском и русском языках, которые закреплены под потолком на всем протяжении перехода. По мере перемещения из телескопических трапов к зоне получения багажа буквы складываются в пространственную текстовую композицию: "Блеща средь полей широких, Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!".

Работники аэропорта отметили, что стихи были выбраны неслучайно: с одной стороны, Александр Пушкин - это "бренд" России, знакомый для иностранцев, с другой стороны, близкий для восприятия жителями нашей страны поэт.