В акватории порта Кавказ село на мель судно

Новороссийская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с посадкой на мель судна "Волгонефть-214" в акватории моря близ порта Кавказ.

- Инцидент произошел поздно вечером пятого июня. В результате транспортного происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не допущено, - рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

В настоящее время судно снято с мели и отправлено на якорную стоянку для осмотра и выявления повреждений. По результатам проверки будет дана оценка действиям экипажа.

К выяснению причин ЧП также подключился анапский линейный отдел МВД РФ на транспорте.