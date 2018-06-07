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07.06.2018 18:01
Рубрика: Спорт

В Волгограде поставили огромный экран для трансляции матчей ЧМ

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

На территории фестиваля болельщиков в Волгограде завершили монтаж экрана размером 15 на 9 метров. Высота всего сценического комплекса составляет 27 метров.

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Как сообщили в пресс-службе областной администрации, угол обзора составляет 140 градусов по вертикали и 120 градусов по горизонтали.

- По мнению представителей FIFA, у нас самый интересный ландшафт - берег Волги представляет собой естественный амфитеатр. У нас будет лучший среди всех площадок экран для демонстрации матчей, - сказал "РГ" председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков.

Наивысшее качество цветопередачи волгоградского экрана обусловлено особенностями территории, на которой развернется фанатская зона. Экран можно поставить только лицевой стороной к склону, на котором с комфортом смогут расположиться зрители. В таком случае прямые солнечные лучи становятся серьезной помехой.

Светодиодное оборудование рассчитано на ветровую нагрузку до 117 километров в час. 11 июня состоится первый тестовый пуск экрана, вещание будет осуществляться с помощью спутникового сигнала.

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Завершается монтаж сцены, для которой использовали более 70 тонн металлоконструкций. На ней единовременно сможет поместиться до ста человек. Во время проведения фестиваля болельщиков здесь выступят 35 творческих коллективов.

Площадка сможет принять 15 тысяч болельщиков. Зрителей станут запускать за два часа до начала матча, закрываться фан-зона будет через час после последней трансляции.

- Культурная программа будет почти ежедневной. Мы хотим, чтобы эта площадка была зоной семейного отдыха, - сказала зампредседателя регионального комитета культуры Оксана Маргиани. - Недалеко от остановки шаттлов, которые развезут болельщиков, будет работать буфет с волгоградским меню, в которое вошли блюда из местных продуктов. К нам ожидается немало гостей из арабских стран, поэтому мы прорабатывали с владельцами кафе включение халяльных блюд.

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