В Волгоградской области легкомоторный самолет обесточил 14 поселков

Легкомоторный самолет потерпел аварию в Волгоградской области. Происшествие обошлось без жертв.

Пилот выполнял сельскохозяйственные работы. Во время полета на небольшой высоте он зацепил винтом провода воздушной линии.

Из-за обрыва нарушилось электроснабжение 14 населенных пунктов Городищенского и Иловлинского районов региона. Однако энергетики уже вернули свет в дома селян.

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью МРСК Юга, по факту происшествия проводится расследование.

- В охранных зонах воздушных линий категорически запрещается осуществлять любые виды работ без согласования с сетевой организацией. Они могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства или привести к причинению вреда жизни и здоровью граждан, - заявили в компании.