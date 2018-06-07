В Крыму за взятку задержали директора аптечной сети

В Крыму по подозрению в получении взятки 400 тысяч рублей задержана директор ГУП РК "Крым-Фармация".

По данным пресс-службы ГСУ СК, взяткодатель представлял два фармацевтических предприятия и за свое подношение хотел получить общее покровительство директора и добиться первоочередного погашения ГУПом дебиторской задолженности за ранее отгруженные медикаменты.

После передачи денег - 400 тысяч рублей - подозреваемую задержали в порядке статьи 91 УПК сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью и противодействию коррупции МВД по РК.

Сейчас женщина находится под стражей до решения суда об избрании ей меры пресечения. Следственный отдел по Центральному району Симферополя возбудил уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).