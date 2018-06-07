Заасфальтировано более половины трассы Керчь-Симферополь

На стройщейся 250-километровой трассе "Таврида" заасфальтировано 90 километров двухполосной дороги на участке Керчь-Симферополь. Таким образом, современное асфальтовое покрытие уложено на половине пути от автоподхода к Керченскому мосту до столицы Крыма.

Как сообщила пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства РК, всего на трассе уложено 515 тысяч тонн асфальтобетона, в том числе 155 произведены на заводах генподрядчика строительства. В конце мая началась укладка асфальта и на участках от Симферополя до Севастополя.

- Укладка асфальтобетона ведется в два слоя - верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия дорожной одежды, - рассказал председатель Госкомитета Сергей Карпов. - Перед вводом объекта в эксплуатацию в 2020 году на всей протяженности трассы "Таврида" будет уложен финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Состав асфальтобетонной смеси для "Тавриды" запроектирован по системе Superpave с учетом уникальных климатических условий Крыма, в том числе высокой транспортной нагрузки в районах с жарким климатом.

До завершения строительства трассы "Таврида" заводы произведут более трех миллионов тонн асфальтобетонной смеси.

Напомним, четырехполосную "Тавриду" должны полностью построить к концу 2020 года. Ее протяженность от Керчи до Севастополя составит 250,7 километра, в том числе 13,2 километра пройдут по территории Севастополя. По госконтракту движение на участке от Керчи до Симферополя длиной 190 километровв двухполосном исполнении планируется запустить в декабре 2018 года.