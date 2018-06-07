Информационные стенды помогут болельщикам ориентироваться не только в парке, но и в близлежащих районах. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Уже на подходе к ЦПКиО, где расположена фан-зона, понимаешь: футболом здесь пропитано все. Даже подземный переход, ведущий от трамвайной остановки к центральным воротам парка, превратился в игровое поле. Понятно, нарисованное: по зеленым стенам гоняют мяч футболисты в красной форме. Художники изобразили шесть лучших голов в истории футбола, в том числе знаменитый бросок Диего Марадоны в ворота англичан. Проходишь и, кажется, чувствуешь рев трибун.

Рев целого стадиона придется слышать с 14 июня жителям ближайших к парку домов. Все матчи ЧМ будут транслироваться на огромном уличном экране, сравнимом по размерам со стеной дома, - 120 квадратных метров. Экран этот виден даже за забором парка. Сейчас вокруг него идет работа: строители монтируют обрамление, напоминающее то ли лепесток цветка, то ли купол, то ли огонь факела. Как пояснили организаторы, всю территорию оформят в стиле символов ФИФА: куда ни глянешь, на сине-красных конструкциях красуется волк Забивака с мячом - символ нынешнего мирового первенства.

Попасть за ограждения нам не удалось, но даже снаружи видно, что происходит внутри фан-зоны. Рабочие возводят павильоны, чтобы фанатам было где перекусить и даже в ресторане посидеть. Готовить обещают блюда всех кухонь мира, а также уличную еду, но с национальным колоритом: сырные палочки, луковые кольца, мини-пельмешки и немецкие брецели с солью. Мы наткнулись на павильон с "посикунчиками" - так называют маленькие жареные уральские пирожки.

В фан-зоне предусмотрена игровая площадка для детей, заметили мы и небольшую трибуну, видимо, для особых гостей. Но это исключение: более 15 тысяч фанатов будут болеть стоя. Пиво не отменяется, но проносить его на территорию запрещено. Остается покупать на месте.

На территории, отданной болельщикам, два входа: центральный, недалеко от главной аллеи парка, и "лесной" - от поющего фонтана. Проход для всех бесплатный, но контролируемый: служба безопасности проверит все сумки и иные крупные предметы. Вокруг фан-зоны уже расставлены информационные стенды на русском и на английском языках, которые помогут зрителям ориентироваться в парке.

14 июня в 17 часов по местному времени здесь начнется фестиваль болельщиков. Его откроет рок-группа "Чайф". А в 20 часов - трансляция первого матча ЧМ Россия - Саудовская Аравия.

Справка "РГ"

Фан-зона открыта с 14 июня по 15 июля. Для болельщиков территория доступна за два часа до первой трансляции. Перед началом матчей и в перерывах запланированы концерты и развлекательная программа. Информацию о работе фан-зоны ищите на сайте ekaterinburg-2018.ru/fan-zona.