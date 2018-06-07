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07.06.2018 19:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Малыша излечили от эпилепсии

Текст: Анатолий Пристанский (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7586 (123)
Беспрецедентную для мировой практики операцию провели в Тюмени в Федеральном центре нейрохирургии, избавив от редкой и крайне тяжелой формы эпилепсии с тотальным поражением мозга шестилетнего Даниила. В течение года после выписки у него не было мучительных приступов.
Фото: Пресс-служба Федерального центра нейрохирургии Даниил полностью избавился от приступов эпилепсии. Фото: Пресс-служба Федерального центра нейрохирургии
Даниил полностью избавился от приступов эпилепсии. Фото: Пресс-служба Федерального центра нейрохирургии

Недавно семью Даниила навестили специалисты центра во главе с главврачом Альбертом Суфиановым. Они пообщались с малышом, дали рекомендации по его реабилитации маме. Ольга вспоминает о многочисленных отчаянных попытках избавить сына от страшного недуга с помощью медикаментозного лечения в отечественных и зарубежных клиниках. Улучшение если и наблюдалось, то временное.

Фото: depositphotos.com
В Челябинске операцию на сердце провели через прокол на руке

Медики дали понять: остался радикальный метод - операция. Но на нее решились только в специализированном федеральном центре, прибегнув к авторской эндоскопической технологии. Правда, гарантии и здесь не давали.

- Рискнули и получили идеальный результат, которого никто в подобных случаях еще не добивался: приступы полностью прекратились, - с удовлетворением констатирует Альберт Суфианов.

Тем временем

Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске восстановили работу сердечного клапана через прокол вены на руке под местной анастезией. В классическом варианте 57-летнему пациенту из Хабаровска пришлось бы вскрывать грудную клетку и на несколько часов останавливать сердце. Такие операции считаются сверхредкими. В среднем госпитализация при малоинвазивных хирургических вмешательствах длится не более трех дней.

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