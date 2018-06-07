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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На челябинца завели дело за нападение на "скорую" и полицию

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске завели уголовное дело на мужчину, который, вооружившись обломком трубы, разгромил автомобиль скорой помощи, а также напал на полицейских. Остановил дебошира только выстрел из табельного оружия, сообщили в четверг в следственном управлении СК по региону.

Фото: depositphotos.com
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- Инцидент произошел вчера днем во дворе одного из домов Калининского района Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Состоящий на психиатрическом учете местный житель, вооружившись металлической трубой, встретил бригаду врачей, вызванных соседями для оказания ему медицинской помощи. А затем пытался избить соседей и прибывшего по их вызову сотрудника полиции. При угрозе нападения полицейский произвел в подозреваемого выстрел из табельного оружия.

Нападавшего госпитализировали, ему оказана необходимая медицинская помощь. Правда, для этого пришлось вызывать второй автомобиль скорой помощи, поскольку в первом мужчина успел разбить стекла и выломать дверь.

Действия задержанного квалифицированы по статье об угрозе применении насилия к представителю власти при исполнении служебных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Однако скорее всего его направят на принудительное лечение.

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