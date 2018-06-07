На Ямале привьют больше 600 тысяч оленей

Как отмечают специалисты, весенний отход (естественный падеж части стада. - Прим. ред.) северных оленей на Ямале в этом году значительно ниже показателей предшествующих лет. По данным специалистов региона, с начала года по всей территории автономного округа падеж составил 14 350 оленей. Это около 2 процентов от общего поголовья стада. Сегодня на Ямале регистрируется более 700 тысяч оленей. Как отмечают эксперты, допустимый отход поголовья оленей в процессе естественного отбора, не влияющий на популяцию, составляет до 10 процентов. Причина естественного отбора - плотный наст снега, в основе которого - ледяная корка, затяжная зима со штормовыми ветрами, угнетенное состояние пастбищ вследствие перевыпаса оленей.

На минувшей неделе в рамках весеннего мониторинга стойбищ специалисты посетили оленеводов Ямальского района. В состав экспедиции вошли оленеводы, ветеринарные врачи, ученые, агропромышленники, представители коренных малочисленных народов Севера в исполнительных органах власти.

Ветеринарные специалисты в составе рабочей группы отобрали пробы для исключения эпизоотии. "Пробы патологического материала оперативно доставлены в центральную ветеринарную лабораторию (Москва), по предварительной информации, инфекционной этиологии в пробах не выявлено", - сообщил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов.

Решение вопроса перенаселенности тундры оленями специалисты видят в корректировке системы кочевья в зависимости от погодных условий, переходе на изгородное содержание животных, объединении в общины, активном участии в убойной кампании.

- В семьях, что стоят у Яр-Сале, ситуация прекрасная. Упитанность у оленей на высоком уровне. Это объясняется тем, что они только 20 мая пришли с зимних пастбищ. Это мудрое решение. Таким же образом нужно поступать и остальным. В перспективе - в марте принимать решение об отсрочке перехода на весенние пастбища, если погодные условия не позволяют. Погода не каждый год способствует привычному графику, нужно быть готовыми и делать выводы, - считает Степан Вануйто, председатель правления Союза оленеводов ЯНАО.

Возможности изгородного содержания поддержали оленеводы Тазовской тундры. Рассматривается вариант объединения четырех муниципальных оленеводческих предприятий в одно.

Убойную кампанию в этом году начнут в сентябре. Она стартует на семи убойных комплексах. Дополнительно в округе будет действовать еще три модульных убойника.

- Сегодня сама природа показывает: иметь большое поголовье рискованно. В первую очередь нужно проводить беседы с оленеводами, которые держат более тысячи голов на семью, чтобы они максимально активно сдавали животных, - заключил Степан Вануйто.

Тем временем округ готов к летней прививочной кампании. Весенняя уже подошла к концу: ветеринарные врачи привили 23 процента стада, это более 150 тысяч северных оленей. Впереди - основная часть работы. Задача - привить не менее 80 процентов стада. Напомним, устойчивое эпизоотическое благополучие поголовья обеспечивает 70 процентов привитых оленей.

- Вакцинация в весенний период - это очень удобно. Сначала все боялись, но потом нормализовалось все, - поделился мнением зоотехник бригады "Ярсалинское" Евгений Сэротэтто.

К вакцинации все готово: специалисты, снаряжение, вакцина, транспорт. В целом прививочная кампания от сибирской язвы этого года охватит более 600 тысяч оленей.

Для прививок планируется задействовать стационарные и 100 переносных коралей, привлечь порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы составляет 370 тысяч доз. В течение года планируется поступление еще 800 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета.