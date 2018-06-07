"Иннопром" раскрыл подробности культурной программы Кореи

В дни "Иннопрома" в Екатеринбурге состоятся выступления корейских коллективов - эта страна, напомним, является в 2018 году партнером международной промышленной выставки. "Представители Кореи исполнят современные и классические национальные произведения, в центре Екатеринбурга и на площадке "Иннопрома" пройдут показы фильмов", - рассказали организаторы выставки.

Так, накануне открытия экспозиции, 7 июля, в Свердловской государственной академической филармонии состоится представление группы Noreum Machi, которая исполняет национальную музыку в современной интерпретации. Музыканты играют на таких традиционных инструментах как дэпянсо (деревянный гобой), набаль (горн), нагак (горн из морской раковины) и других. Также 7-го числа в городе пройдет фестиваль корейского кино: уральцам и гостям "Иннопрома" покажут четыре ленты на языке оригинала с английскими и русскими субтитрами.

Во время самой выставки также будет немало интересного. Будет еще один фестиваль кино: с 9 по 12 июля в павильоне номер 1 покажут несколько современных фильмов корейских режиссеров. В том числе - два мультфильма, один из которых - "Зеленые дни: Динозавр и я" - на протяжении 11 лет от руки рисовали 14 художников.