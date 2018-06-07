Путин рассказал, станет ли блогинг официальной профессией

Наталья Краснова, блогер из Челябинска, ведущая юмористические каналы в Instagram и на YouTube, задала вопрос президенту Владимиру Путину на "Прямой линии".

"Я кандидат наук, но работаю блогером. Сейчас в России это не профессия, а когда наступит такой момент, что блогинг станет профессией?" - спросила девушка.

"Вы же знаете, за счет чего живут блогеры? В том числе - за счет рекламных денег. И у вас, судя по всему, это хорошо получается, - ответил глава государства. - Если вопрос в том, чтобы зафиксировать это на законодательном уровне, с точки зрения соцобеспечения, то наверное вы правы, это можно сделать. Если это постоянная работа, то государство в этом заинтересовано".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".