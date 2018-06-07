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07.06.2018 15:05
Проект: В регионах

Тюменский парламент дал старт выборам губернатора области

Текст: Анатолий Пристанский
На внеочередном заседании Тюменской областной думы утверждена дата всенародных выборов губернатора области. Состоятся они 9 сентября на территории трех субъектов РФ, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, согласно Конституции, входят в состав области.
Фото: Пресс-служба думы Тюменской области Фото: Пресс-служба думы Тюменской области
Фото: Пресс-служба думы Тюменской области

Решение парламентариев направлено полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Игорю Холманских, временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору, в органы государственной власти Югры и Ямала, в муниципалитеты и избиркомы. 8 июня постановление облдумы опубликуют, оно вступит в законную силу. До 30 июля избирательная комиссия региона принимает документы от кандидатов на пост главы исполнительной власти региона, в течение последующих десяти дней принимает решение о регистрации, а затем претенденты приступают к агитации.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Депутаты оценили отчет губернатора Тюменской области

Первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов, руководитель депутатской фракции "Единая Россия", предложил политическим партиям, имеющим фракции в представительных органах власти западносибирских регионов, подписать соглашение "За чистые выборы".

- Давайте его заключим и сделаем все для того, чтобы избиратели видели: политические силы не используют нечестные методы борьбы, ведут себя достойно, в строгом соответствии с законодательством, - сказал депутат.

Его коллега зампред комитета по социальной политике Николай Яшкин обращает внимание на то, что 9 сентября на многих территориях Тюменской области и автономных округов наряду с губернаторскими состоятся выборы в представительные органы власти муниципальных образований, включая крупнейший - города Тюмень.

Напомним, что внеочередные выборы губернатора связаны с назначением 18 мая Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ РФ.

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