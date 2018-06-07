Тюменский парламент дал старт выборам губернатора области

На внеочередном заседании Тюменской областной думы утверждена дата всенародных выборов губернатора области. Состоятся они 9 сентября на территории трех субъектов РФ, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые, согласно Конституции, входят в состав области.

Решение парламентариев направлено полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Игорю Холманских, временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору, в органы государственной власти Югры и Ямала, в муниципалитеты и избиркомы. 8 июня постановление облдумы опубликуют, оно вступит в законную силу. До 30 июля избирательная комиссия региона принимает документы от кандидатов на пост главы исполнительной власти региона, в течение последующих десяти дней принимает решение о регистрации, а затем претенденты приступают к агитации.

Первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов, руководитель депутатской фракции "Единая Россия", предложил политическим партиям, имеющим фракции в представительных органах власти западносибирских регионов, подписать соглашение "За чистые выборы".

- Давайте его заключим и сделаем все для того, чтобы избиратели видели: политические силы не используют нечестные методы борьбы, ведут себя достойно, в строгом соответствии с законодательством, - сказал депутат.

Его коллега зампред комитета по социальной политике Николай Яшкин обращает внимание на то, что 9 сентября на многих территориях Тюменской области и автономных округов наряду с губернаторскими состоятся выборы в представительные органы власти муниципальных образований, включая крупнейший - города Тюмень.

Напомним, что внеочередные выборы губернатора связаны с назначением 18 мая Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ РФ.