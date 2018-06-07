Положа руку на сердце, трилогию "Детство. Отрочество. Юность" нельзя назвать увлекательным чтением - а иного нынешние тинейджеры не приемлют. Поэтому появление в репертуаре Камерного театра спектакля "Отрочество" уже само по себе можно считать смелым поступком.

- Самым важным для меня была попытка передать состояние четырнадцатилетнего подростка, показать грани взросления - острое желание быть любимым и в то же время чувство, что весь мир против тебя, - говорит автор инсценировки драматург Ярослава Пулинович.

В результате вполне ожидаемо выяснилось: проблемы, которые по мере сил решает Николенька, за полтора века изменились не особенно, поскольку смерть близкого человека, измена любимой и отчаянное желание быть услышанным одинаково переживаются и тогдашним отпрыском дворянского семейства, и сегодняшним отвязным тусовщиком. Но задача режиссера от этого не стала проще. Рассказать историю, написанную не абы кем, а величайшим философом русской литературы, так, чтобы зрители в зале согласились выключить свои айфоны, - это надо суметь.

Скажу сразу, Георгий Цнобиладзе, ученик Льва Додина, с непростой миссией вполне справился. С одной только оговоркой, которую я просто обязана сделать, учитывая средний возраст читателей (любой) газеты: зрителям старше шестнадцати вход на этот спектакль запрещен, если они не готовы отбросить стереотипы и обмануться в своих ожиданиях. Кроме того, не стоит идти и взыскательным поклонникам классической литературы, ибо они собьются, подсчитывая, сколько раз должен перевернуться в гробу классик за время сценического действа.

А теперь, собственно, о спектакле. Он невероятно свободный, талантливый, изобретательный, трогательный и смешной. Он с трудом удерживается от распада на отдельные номера студенческого капустника - и все же оставляет цельное впечатление.

В постановке заняты молодые актеры театра драмы и ТЮЗа, их дипломы еще пахнут типографской краской. А исполнитель главной роли Алексей Галкин в июне еще играет в дипломных спектаклях на сцене Учебного театра, но я советую запомнить его имя. Как и другие: Наталья Халтурина, Александра Симоненко, Василиса Борок, Ксения Дралова, Сергей Заикин, Виктор Постовалов, Александр Шишкин, Сэм Гассан… Ну не переписывать же всю программку, а хочется! Они потрясающе двигаются, поют и танцуют, читают рэп, играют в своих театрах, ведут передачи на радио и телевидении, снимаются в кино, лидируют в списках самых красивых актрис и самых успешных моделей. Поэтому отдельное спасибо создателям спектакля - отныне я с оптимизмом смотрю на ближайшее будущее екатеринбургских театров.

Кстати

В Екатеринбурге прошла премьера экспериментального мюзикла на немецком языке. В необычном проекте участвуют 25 учеников 5-6-х классов и профессиональная команда авторов: сценарий написали Александр Пантыкин и Татьяна Ширяева, ученица Николая Коляды, музыку - Марианна Мягкова. Режиссером-постановщиком стал Борис Зырянов.

- Непросто было научить всего за год ребят, которые никак не связаны с театром, петь, танцевать, раскрепощенно двигаться на сцене, но у нас получилось. Общались на репетициях на русском, но в самом спектакле герои говорят только по-немецки, - рассказал режиссер.

Немецкая театральная студия при "Живом театре" создана по инициативе Генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Там же родилась идея мюзикла про алфавит, в котором заколдованы буквы.

Спектакль представят широкой публике в октябре. А уже летом авторы начнут писать новый мюзикл.