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07.06.2018 19:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральца признали умершим из-за сбоя в технике

Текст: Ксения Дубичева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7586 (123)
Житель Полевского пришел в банк и неожиданно узнал, что… умер. Точнее, умершим оказался не он, а его виртуальная личность.

- Хотел получить в банке зарплатную карту, но мне ее не выдали. Проверили паспорт по базе миграционной службы и говорят: недействителен из-за смерти владельца. Что же получается, как налоги и коммуналку платить - так живой, а как заработанное взять - сразу умер? - возмущается 41-летний Сергей Борисов.

В Полевском отделе по вопросам миграции, куда побежал шокированный уралец, подтвердили, что в общероссийской базе данных он числится умершим. Сергею предложили оформить новый документ: заплатить пошлину, принести фотографии…

- И зачем мне новый паспорт со штампом "выдан взамен недействительного в связи со смертью владельца"? - интересуется Борисов.

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Он не единственный, попавший в такую неприятную ситуацию. Не так давно виртуальную смерть пережил екатеринбургский актер Константин Зущик. Сотрудники миграционной службы "воскресили" его за три дня.

- По распоряжению Банка России кредитные организации обязаны проверять действительность паспортов на специальном сайте ФМС. Если в базе данных ошибка, а документ требуется безотлагательно, местное отделение ФМС должно выдать справку, что паспорт действителен. Ее банк обязан принять. Странно, что в Полевском поступили так бездушно и не попытались исправить оплошность своего ведомства, - комментирует юрист Константин Вольский. - Впрочем, пострадавший и сам может отправить запрос на изменение некорректной записи.

Список недействительных паспортов постоянно корректируют с помощью граждан, огрехи системы устраняют по первому требованию. За время работы сервиса внесены поправки в 1,471 миллиона записей: почти полтора миллиона россиян столкнулись с виртуальной смертью или попали в полицию из-за записи "числится в розыске".

Тем временем

Как заверили "РГ" в областном управлении ФМС, ошибку оперативно исправили через пару дней, статус Сергея изменился. А сам он обратился в прокуратуру с жалобой на действия специалистов из Полевского. И советует каждому россиянину проверить действительность своего паспорта по общедоступной базе на портале "сервисы.гувм.мвд.рф" - на всякий случай.

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