В дикой ситуации разбираются сейчас следователи и надзорные органы Екатеринбурга: почти два часа 58-летняя женщина умирала у забора центральной городской больницы N 23, а врачи клиники отказывались даже выйти к страдалице. Возбуждено уголовное дело по статье 124 УК РФ "Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Самое печальное, что медики уверены: это - не формализм и бездушие, а простое следование букве закона.

- А нет никакой ситуации, - напрямую заявил корреспондентам "РГ" главный врач ЦГБ N 23 Вадим Юдин. - Пациентка была на улице, к больнице она отношения не имеет. А если все трупы будут приносить к нам?

Когда конкретно женщина, которой стало плохо, стала относиться к трупам, выяснит уже медэкспертиза. А насчет имеющихся границ главврач не шутит. По Федеральному закону N 323 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" врачебную помощь оказывает не врач, а медицинская организация. То есть структура, которая располагается в определенных территориальных границах. Фактически это означает, что за забором клиники оказывать помощь пациенту врач не имеет права. "Вне организации - дома у больного, на улице, по дороге в больницу где угодно еще, медицинскую помощь имеют право оказывать лишь бригады "скорой", - уточняет юрист в области медицины Екатерина Салыгина.

Эксперты признают: в вопросах регулирования оказания помощи человеку за пределами медучреждений пробелов и условностей много. И случай в Екатеринбурге хоть и чудовищный, но не единственный, счет подобных ситуаций за последние два года приближается к десятку.

- Сегодня врачи любыми способами избегают оказывать помощь людям вне медучреждений. Ведь если пациент в это время умрет или получит какую-то травму - попадешь под суд. Боятся и уголовного преследования за свои действия, и материальных исков со стороны родственников "уличных" пациентов, - признает Екатерина Салыгина.

Скандальное видео, как сотрудники приемного покоя больницы N 23 буквально шарахаются от требований неравнодушных прохожих прийти на помощь уличной пациентке, уже облетело интернет. "Не мешайте нам работать", - настаивают молодой врач и медсестра. Они выталкивают горожан за дверь и тут же вызывают... нет, не коллег из "скорой", а группу быстрого реагирования,чтобы активных граждан утихомирить.

- Это было поразительно: появления первых медиков у находившейся при смерти женщины мы ждали больше часа, а группа для защиты врачей примчалась за две минуты, - рассказал один из участников событий Артем Круглов.

"Пациентка была на улице - к больнице она отношения не имеет", - говорит главврач больницы

По последней информации, "скорая" действительно долго искала упавшую на улице пациентку. Якобы бригада не могла сориентироваться по указанному в вызове адресу. Когда помощь подоспела, женщина уже скончалась. Как уточнили корреспондентам "РГ" в горздраве, точную причину смерти установят судмедэксперты после вскрытия. Известно, что у погибшей был рак горла в последней стадии. Можно сказать, это была безнадежная больная, к которой нужен особый, бережный подход. В тот злополучный день около восьми вечера женщину на "скорой помощи" доставили в ЦКБ N 23 для "медицинских манипуляций с трахиостомой" - искусственной трубкой в горле. После манипуляций смертельно больной пациентке в госпитализации отказали. Как только она смогла стоять на ногах, отправили домой. Такси вызвал охранник больницы.

Чтобы сесть в машину, женщина вышла на улицу за территорию клиники. Почему она не добралась до авто, а так и осталась у забора и рухнула на асфальт, сейчас выясняют следователи.

Мнение

Феликс Бадаев, глава медицинской палаты Свердловской области:

- Безусловно, врач мог оставить рабочее место, чтобы понять, что происходит с женщиной, находящейся рядом с больницей, и хотя бы решить, есть ли угроза ее жизни. Ведь существует ответственность и за оставление человека в опасности. В данном случае все могло быть разрешено как раз при помощи тех ребят, которые пришли в больницу: можно было выдать им носилки и попросить принести женщину с улицы в приемный покой. Но увы... Да и сами парни были настроены иначе: они не побежали за носилками, а взяли в руки телефон... Вот это отчуждение между врачами и людьми, это представление, что тебе все должны, а ты никому ничего не должен, - это, увы, присуще для сегодняшних взаимоотношений медицинских работников и потенциальных пациентов.