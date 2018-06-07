Чем больше в городе светофоров, тем выше аварийность на дорогах, длиннее пробки и хуже воздух. К такому неожиданному выводу пришли курганские специалисты. Власти и Госавтоинспекция так не считают.

Тесно на дороге

Казалось бы, парадокс. Светофоры придумали для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, переходя дорогу. По мнению экспертов, большинство ДТП с пешеходами происходит именно там, где стоят светофоры. Кроме того, около них чаще всего возникают аварийные ситуации.

В Кургане на 318 тысяч жителей приходится 127 480 единиц автотранспорта и прицепов. Примерно 11 тысяч автомобилей принадлежат предприятиям и организациям, остальные - в частной собственности. Считай, каждый третий горожанин на колесах. Неплохо для бедного города, каким некоторые считают Курган. Утром в час пик в центр города за 15 минут на автомобиле, как раньше, не попасть. По данным Александра Баймиструка, который около 20 лет работал инспектором в управлении автодорожного надзора по Курганской области и параллельно преподавал в Курганском госуниверситете на кафедре "Организация и безопасность движения", увеличение числа зарегистрированных автомобилей на один процент дает в среднем до пяти процентов роста ДТП.

- Принято считать, что пьяные водители - главные виновники аварий и наездов на пешеходов, - говорит Александр Баймиструк. - Между тем, по официальной статистике, лишь семь процентов ДТП совершают нетрезвые водители. Другой распространенной причиной ДТП называют плохие дороги. При этом обычно все сводится к подсчету ям и заплаток на трассах. А я бы сосредоточил внимание на пропускной способности дорог. Я уверен: большинство ДТП в Кургане происходит из-за того, что автомобили двигаются в очень плотном потоке. А это уже следствие плохой организации движения.

Три секунды между авто

В центральной части Кургана дорожная сеть была сформирована в середине прошлого века, когда интенсивность движения составляла не более 100 автомобилей в час. Сейчас улицы уже не справляются с нагрузкой. Власти, правда, пытаются, где можно, расширить дорожное полотно, но их возможности ограниченны. Согласно рекомендациям по обеспечению безопасности движения, аварий можно избежать, если автомобили едут с минимальным разрывом в три секунды. В этих условиях происходит три ДТП в год на 400 метров улицы. Правда, учитываются все аварии, а не только с пострадавшими. Фактически интервал движения на основных улицах составляет 1-1,5 секунды, отмечает Александр Баймиструк. Это грубое нарушение прав водителей и основная причина высокой аварийности. В таких стесненных условиях, по мнению эксперта, транспорту очень мешают светофоры. В идеале пропускная способность на перекрестке - 180 автомобилей в час, а интервал движения - три секунды. Когда поток возрастает до 300 и более авто, а разрыв становится менее секунды, ДТП происходят в десятки раз больше. А вот дорога без светофора без проблем пропускает 1200 автомобилей в час. Демонтаж одного светофора равносилен строительству пяти полос. Например, улица Половинская была совершенно свободна, пока не поставили светофор на пересечении с улицей Гоголя. Появились пробки.

Нет закона для пользователей дорог

Светофоры к тому же стали одной из причин загрязнения воздуха, утверждает специалист. Если машина едет плавно, не останавливаясь на запрещающий сигнал, от нее гораздо меньше ядовитых выбросов.

В общем, уверен Александр Баймиструк, надо искать пути движения без светофоров. Автоматические регулировщики, например, заменить подземными и надземными переходами. Выиграют все - и пешеходы, и водители. Кстати, в Кургане только один подземный переход - возле Курганмашзавода. Правда, планировалось построить еще один надземный в районе рынка на улице Некрасова, но он так и не появился. Между тем это один из самых аварийных участков в городе.

Александр Баймиструк не против светофоров в принципе. Но устанавливать их следует разумно. Например, на перегруженном кольце на пересечении улиц Бурова-Петрова и Дзержинского, где нет автоматических регулировщиков, аварий с пострадавшими практически не бывает, а на перекрестке Дзержинского-Машиностроителей со светофором - регулярно.

Демонтаж одного светофора равносилен строительству пяти полос для движения автомобилей

- У нас нет закона, закрепляющего права пользователей дорог. Представителей автотранспортных предприятий к оценке состояния существующих и приемке новых и отремонтированных участков не привлекают. Функции контроля возложены на сотрудников надзорных органов, перевозчики практически бесправны. Такое положение порочно. Кстати, на Западе специальный закон гарантирует права пользователей дорог, - говорит Александр Баймиструк.

Подземный переход - это дорого

А вот позиция курганских чиновников: подземные и надземные переходы увеличивают пропускную способность магистралей, однако для пожилых людей и инвалидов они неудобны. К тому же их строительство дорого обходится: надземный обойдется примерно в 90 миллионов, подземный - 150 миллионов рублей. Поэтому в Кургане традиционно ставят светофоры. Сейчас в городе 114 светофорных объектов, в том числе 14 светодиодных. При этом их все еще недостаточно, считают в горадминистрации, в этом году автоматические регулировщики появятся еще на двух оживленных перекрестках. Светофорные объекты устанавливают строго в соответствии с ГОСТом, учитывая интенсивность движения транспорта и пешеходов, а также количество ДТП. Если на перекрестке за год произошло не менее трех ДТП, это повод поставить светофор. А вот статистику ДТП на перекрестках после появления светофоров чиновники не ведут.

Машины подождут

- Когда речь идет о жизни и здоровье людей, неуместно говорить о возможном загрязнении атмосферы или задержке движения в пробках, - считает заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Кургану Владимир Кудрин. - К сожалению, светофоры действительно от ДТП не спасают: водители не выдерживают дистанцию, бывает, не успевают затормозить и сбивают пешеходов. Но со светофорами меньше смертей и тяжелых ранений.

В качестве примера Владимир Кудрин привел пешеходный переход на проспекте Конституции напротив государственного колледжа. В 2015 году, когда в этом месте не было светофора, зафиксировано восемь наездов на пешеходов, один погиб, один ранен. В 2016-м - шесть ДТП с пешеходами, двое получили травмы, один погиб. В 2017-м установили светофор: семь ДТП из-за столкновения машин, один человек ранен. Ни одного наезда на пешехода не зарегистрировано. А вот картина на пешеходном переходе на улице Дзержинского около домов 33 и 35б. Здесь нет светофора. Итог: за год 6 ДТП, семь человек пострадало, четверо - в результате наезда. За четыре месяца этого года автоинспекторы насчитали в Кургане 15 мест концентрации ДТП. Чтобы повысить безопасность дорожного движения, ГИБДД считает необходимым внедрение автоматизированной системы управления движением, позволяющей организовать так называемую "зеленую волну".

Кстати, раньше установку светофоров муниципальные власти согласовывали с Госавтоинспекцией. С 2011 года, когда милицию переименовали в полицию, этой функции ГИБДД лишили. Сейчас она лишь дает рекомендации, где целесообразнее их поставить. По словам Владимира Кудрина, полицейские много раз просили администрацию перепрограммировать светофорные объекты и выделить отдельную фазу для пешеходов на оживленных перекрестках, чтобы исключить пересечение транспортных и пешеходных потоков. Конечно, время ожидания разрешающего сигнала для водителей увеличится, зато пешеходы будут в безопасности. Даже в прокуратуру обращались, суд наказывал штрафами. Только после того как на перекрестке Машиностроителей и Дзержинского автобус насмерть сбил семилетнего мальчика, на светофорном объекте появилась отдельная фаза.

Мнение

Сергей Белякин, кандидат технических наук, завкафедрой "Экология и безопасность жизнедеятельности" Курганского госуниверситета:

- В Кургане концентрация загрязняющих веществ в зоне перекрестков и расположенных рядом с ними домов, по нашим расчетам, превышает предельно допустимую в 10, 15 и даже 20 раз. Ядовитые газы проникают вглубь жилой зоны на 150 метров от объекта светофорного регулирования. А через 150 метров - другой светофор. Получается, мы живем в среде, которая не соответствует гигиеническим нормам. Самое интересное: на перекрестке воздух чище, чем вблизи него в жилой зоне. Страдают от выбросов в основном жители первых этажей. Человек открывает окно, чтобы запустить свежий воздух, а по факту меняет одни загрязняющие вещества на другие. Не припомню случая, чтобы хоть раз советовались с экологами, устанавливая светофорный объект.

Если мы хотим, чтобы было меньше выбросов, необходимо ставить умные светофоры, подающие нужный сигнал в зависимости от интенсивности движения. Во многих городах так и делают. Или светофоры с кнопками, когда пешеходы нажимают кнопку зеленого сигнала и пересекают улицу. При этом машины не останавливаются каждые пять минут, выбросов меньше и людям безопаснее.