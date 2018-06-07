В Нефтеюганске загорелся жилой дом

В шестом микрорайоне Нефтеюганска сегодня загорелся жилой двухэтажный дом. В 13.27 по местному времени пожар удалось локализовать, огнеборцы продолжают работать на месте происшествия, - передает пресс-служба МЧС Югры.

Сообщение о возгорании деревянной постройки поступило в экстренные службы в 12:37. По указанному адресу выехало пять машин МЧС, 18 человек личного состава.

Как уточнил ТАСС источник, в доме загорелась кровля - площадь пожара составила порядка 700 квадратных метров. Из строения эвакуировали 17 человек - никто, по предварительным данным, не пострадал.