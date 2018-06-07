В курганском селе установили трехтонную бронзовую карту России

В Частоозерском районе открыли скульптурную композицию "Служение Отечеству". В центре - шестиметровая географическая карта России, отлитая из бронзы. Ее вес - 3,5 тонны. На карте отмечены все крупные российские города и Курган. Отдельная точка - село Частоозерье. Ночью все точки будут светиться.

Перед картой - беломраморная трибуна, на ней - Конституция России, выполненная также из бронзы. Над архитектурным ансамблем развеваются три флага: Российской империи, СССР и Российской Федерации. Они символизируют преемственность, сохранение традиций, объединяющих поколения.

Автор проекта - московский скульптур с курганскими корнями Ольга Красношеина. Изготовили композицию в Екатеринбурге, в литейной мастерской Ивана Дубровина.

- Это не просто скульптура, а место для клятвы, - считает председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" генерал-майор в отставке Владимир Усманов. - Я думаю, мы еще станем свидетелями рождения новой традиции. Сюда будут приходить выпускники школ, призывники, чтобы дать торжественное обещание, что они не подведут свою малую родину. А может, с этой трибуны захотят принести клятву избранные глава района и села, депутаты, что будут честно исполнять свой долг.

Кстати, в Частоозерье это уже седьмой памятник. За десять лет в селе появились скульптура "Россия" - увеличенная бронзовая копия оригинальной работы Николая Лаверецкого, памятники Георгию Победоносцу, русскому полководцу Александру Невскому, поэту Сергею Есенину. Но самое грандиозное сооружение - храм Рождества Христова. На его территории построена первая в Курганской области венчальная часовня святых Петра и Февронии.

Многие удивляются: зачем такому маленькому селу, где всего 3,5 тысячи жителей, так много памятников? До него и добраться непросто: расположено в самой глубинке, в 200 километрах от областного центра. Не зря Частоозерье называют курганским Дальним Востоком.

- Чего греха таить, раньше про наше село мало кто знал, его считали глухой провинцией, - говорит пенсионер Николай Мингалев. - А сейчас приезжают гости из Москвы и даже из-за границы. Посмотрите, какие чистые улицы! Редкий человек бросит окурок или мусор мимо урны. Искусство воспитывает.