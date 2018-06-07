Померла старушенция, при жизни бывшая особой скрытной и не без странностей. Потомство скорбит. Более всех скорбит дочь, всерьез увлекающаяся созданием детализированных миниатюр. Внучка тоже в печали - она к тому же явно не в себе, все языком цокает: цок, цок, цок. А зятю и внуку-подростку, в принципе, нормально. Грустно, конечно, но ничего, не так близки были с усопшей.

Семейство представленное, носящее фамилию Грэм, и раньше нельзя было назвать счастливым. Отчасти - как раз из-за бабки. Но с ее смертью проблем не убавилось, а совсем наоборот: стало твориться потустороннее. И трагичное. Призраки, таинственные видения, зловещие символы. У-у. Мистика, значится.

Но мистика - не первостепенное. Перипетиями фильма "Реинкарнация" управляет именно семейная драма. В черепных коробках Грэмов суетливо копошатся, перманентно размножаясь, всеразличные отклонения. Причем отклонения эти - в том числе сверхъестественного характера - передаются, очевидно, по наследству и только по женской линии. Отчего мужская линия испытывает, мягко говоря, неудобства. Представьте, каково жить с ведьмой-истеричкой. То-то.

"Реинкарнация" - один из самых ожидаемых хорроров года (после выступления сборной России на чемпионате мира). Ожидания - его называли "Изгоняющим дьявола" XXI века" - оправдываются. Очень-очень, правда-правда страшный, выглядящий так, будто его снял выживший из ума Уэс Андерсон - с вот этими вот симметричными планами, но не вырвиглазно-пестрыми, а замогильно-мрачными, - и непредсказуемый.

Как пыточных дел мастер в клоунском наряде, фильм умудряется быть одновременно порой забавным и нагонять шевелящий волосы во всех местах ужас. Не скримерами мерзкими, заметим, а куда более изощренными методами, не чураясь воспроизведения лучших хитов из платиновой коллекции ночных кошмаров: "Куда ты покатилась, голова?", "Пожалуйста, слезь с потолка, мама" (блюз), "Ну-ка, мечитесь, стаканы" и, конечно, грайндкор-шлягер "Автодекапитация".

Вышеупомянутое "цок-цок-цок", кстати, в коллекцию теперь тоже входит. Это такой фокус, работающий по принципу, основанному на экспериментах Ивана Павлова с собачкой: сначала вам сообщают информацию о неком звуке, и когда позже этот вы этот звук слышите, то связываете его с полученной ранее информацией, которая теперь, в новом контексте, обретает пугающее значение. И пугаетесь. Хотя казалось бы, что тут такого: подумаешь, кто-то цокает. Тот же прием использовал, кстати, Андре Овредал в прошлогоднем "Демоне внутри".

Финал "Реинкарнации" приводит на какое-то время в замешательство, но по его осмыслении многое становится на свои места. Не все. Многое. А что не становится - то и не должно. И так хорошо. С мистикой вообще такая штука: чем упорнее пытаешься ее объяснить, расписать ей правила поведения, тем она делается несуразнее. Не по законам физики панночки летают. Без призраков, положим, можно было и обойтись, но с призраками-то круче.

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