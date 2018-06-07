Роскачество: Молоко каждого третьего бренда - подделка

Каждая третья упаковка молока в Центральном Федеральном округе - подделка.

Это выяснили эксперты Роскачества, проведя совместную проверку с представителями Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Тестированию подверглось молоко жирностью 3,2 процента и выше. Закуплена для изучения была продукция 16 популярных брендов, произведенная в Московской, Белгородской, Тульской, Тверской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Брянской областях. Содержимое каждой упаковки "прогоняли" по 26 параметрам безопасности и качества.

Первым делом молоко проверили на фальсификацию. Если в него добавлены сухое молоко, растительные жиры или оно слишком разбавлено, и его жирность ниже заявленной - это уже подделка, сообщает Роскачество.

Итог: в молоке трех брендов были обнаружены растительные жиры, в продукции пяти торговых марок - сухое молоко. А продукция двух производителей присутствует и в том, и в другом списке - в нем есть и сухое молоко, и растительный жир. Таким образом, всего злостных нарушителей шесть.

Знак качества по результатам исследования получит молоко только одной торговой марки.

Все подробности тестирования, а также названия лучших производителей молока и нарушителей можно узнать на сайте Роскачества.