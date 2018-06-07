Роскомнадзор ответит на ограничения деятельности RT в Британии

Россия ответит зеркально на действия властей Британии, направленные на ограничение работы телеканала RT. В аналогичные условия будут поставлены СМИ Великобритании, работающие в России. Об этом сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Напомним, медиарегулятор Ofcom в Британии начал три новых расследования против двух новостных программ и программы Crosstalk телеканала RT.

Роскомнадзор внимательно следит за ситуацией. Как сообщил Субботин РИА Новости, появление очередных расследований по поводу объективности подачи информации новостях телеканала говорит о том, что политика преследования СМИ из России, имеющего точку зрения, отличающуюся от позиции официального Лондона, продолжается.