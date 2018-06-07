Россия и Беларусь создадут рабочую группу по вопросу поставок молока

Нахождение более универсального алгоритма взаимодействий в поставках животноводческой продукции из Беларуси было в центре внимания рабочей встречи в российской столице министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева со своим коллегой из Минска Леонидом Зайцем, сообщил Минсельхоз.

В ходе двустороннего диалога рассматривался комплекс вопросов, связанный с ограничением, введенным Россельхознадзором с 6 июня на поставки ряда видов молочной продукции белорусских предприятий. Дмитрий Патрушев, в частности, поручил профильным департаментам "создать рабочую группу, разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть вопрос снятия временных ограничений при условии исправления выявленных нарушений", - отмечается в сообщении.

Российский министр подчеркнул в ходе встречи партнерский характер международного сотрудничества обеих стран, в том числе на рынке молока. Он выразил готовность детально разобраться в возникающих трудностях торгово-рыночного взаимодействия и способствовать их преодолению.

"Сотрудничество с Беларусью традиционно носит очень интенсивный и конструктивный характер. Нас объединяет единое экономическое пространство, что способствует повышенному интересу к взаимной торговле сельхозпродукцией. Но существует ряд вопросов, которые требуют повышенного внимания", - отметил Дмитрий Патрушев. Он также напомнил, что приоритетом для отраслевого министерства России является защита интересов отечественных сельхозтоваропроизводителей и потребителей страны.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в свою очередь, доложил на встрече о причинах ограничений на поставку молочной продукции, введенных с 6 июня. По его словам, это вынужденная мера связана со случаями нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

"Решение о временных ограничениях было принято по результатам проведенного в Россельхознадзоре совещания, в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Россию", - сказал Сергей Данкверт. Он подчеркнул, что ограничения коснулись только продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений и которая является сырьем для индустриальных переработчиков - молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка, поставляемого в таре объемом более 2,5 кг.

"Перечисленная белорусская продукция объемом до 2,5 кг не подлежит запрету и будет и далее поставляться в Россию", - проинформировал глава Россельхознадзора.