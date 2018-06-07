Россия и Беларусь увеличили торговый оборот

Оборот внешней торговли между Россией и Беларусью за первые четыре месяца этого года составил 10,706 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 17,2 процента, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Из России в Беларусь было вывезено товаров на 6,8 миллиарда долларов, рост составил 24,1 процента. В то же время импорт в Россию из Беларуси вырос на 25,5 процента и достиг 3,9 миллиарда долларов.

При этом доля Беларуси в общем обороте внешней торговли России за январь-апрель снизилась с 5,3 процента в 2017 году до 5 процентов в 2018 году.