Россиянам предложили новый сервис проверки оказанных по ОМС медуслуг

Россияне смогут проверять данные об оказанных в рамках ОМС медицинских услугах и их стоимости в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

Пока такая услуга доступна только жителям пяти пилотных территорий: Самарской, Новосибирской, Оренбургской областей, Красноярского края и Дагестана. Все остальные регионы подключатся до конца года.

Сведения об оказанных в рамках полиса ОМС медицинских услугах и их стоимости можно получить в разделе личного кабинета "Мое здоровье", "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". Предоставление новой услуги в пилотном режиме обеспечил Национальный центр информатизации, входящий в госкорпорацию Ростех.

Запрос обрабатывается в течение суток. Справка поступает в электронной форме в формате pdf - ее можно сохранять в компьютере. Данные предоставляются бесплатно.

По словам исполнительного директора госкорпорации Ростех Олега Евтушенко, развитие в России цифрового здравоохранения уже сегодня дает конкретный практический результат. Это и повышение прозрачности предоставляемых населению услуг, и возможность их дистанционного получения, уточнил Евтушенко. "В ближайшее время мы ожидаем начала применения в медицинских учреждениях юридически значимого документооборота, благодаря чему граждане смогут реже посещать больницы и поликлиники, получая часть информации, не выходя из дома", - отметил он.

Напомним, что 1 января в России вступил в силу закон о телемедицине. Врачи теперь могут помогать пациентам на расстоянии: консультировать их по телефону и интернету.