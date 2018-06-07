Российские и американские дипломаты обсудили визовые вопросы

В Москве в минувшую среду состоялся очередной раунд российско-американских консультаций по консульским и правовым вопросам. В переговорах приняли участие директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин и заместитель госсекретаря США по консульским вопросам Карл Риш.

Дипломаты обсудили выполнение "сторонами Соглашения об упрощении визовых формальностей 2012 года, сложности, с которыми россияне сталкиваются при оформлении американских виз", сообщает консульский департамент российского внешнеполитического ведомства в Facebook. Также в ходе переговоров рассматривались "особенности пребывания иностранных граждан в России во время чемпионата мира по футболу", который пройдет с 14 июня по 15 июля. Кроме того, затрагивались проблемы международного усыновления и другие темы.