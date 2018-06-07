Если пять-шесть лет назад российские вузы не очень-то стремились попасть в международные рейтинги и не стремились к глобальной конкуренции, то сегодня ситуация резко изменилась. Вузы стали конкурировать не только между собой, но и с университетами разных стран. Высокая позиция в рейтинге - это престиж вуза, ориентир для иностранных абитуриентов, показатель высоких доходов университета от науки и хорошая цитируемость ученых.

В МГУ с 2016 года проходит набор на инновационный модуль "Мультимедийная журналистика". Фото: РИА Новости www.ria.ru

В международный рейтинг THE-2018 (Times Higher Education) университетов стран с активно развивающейся экономикой попали 27 российских вузов. Из них 11 - в Топ-100. Самые лучшие показатели у МГУ, он на третьей позиции. Хорошие результаты у МФТИ (11-е место), МИФИ (19), Томского политеха (21), ВШЭ (32) и Томского госуниверситета (36). Кроме того, значительный прорыв сделали МИСиС (со 163-й строчки поднялся до 99-й), Самарский аэрокосмический университет (123), МГТУ им. Баумана (153).

Больше всего в рейтинге китайских вузов, следом идут Индия, Бразилия. Напомним, рейтинг THE учитывает 13 показателей, в том числе качество преподавания, цитирование, международное сотрудничество, доходы от научно-исследовательских разработок.

Еще в одном международном рейтинге, RUR-2018, приняли участие 783 университета из 74 стран мира, причем 10 наших университетов вошли в Топ-500.

Среди российских вузов самые лучшие показатели у МГУ, он на 153-м месте и попал в так называемую "золотую лигу", МИФИ - на 224-м месте, Томского госуниверситета - на 240-м месте. В десятке самых успешных российских университетов еще МФТИ, Новосибирский госуниверситет, СПбГУ, РУДН, Российский государственный университет нефти и газа, Томский политех, Университет ИТМО. Практически все эти вузы улучшили показатели прошлого года. Есть в списке и негосударственный Российский новый университет, а также Московский государственный педуниверситет.

На первых местах рейтинга - Гарвард, Чикагский университет, Калифорнийский технологический институт, Имперский колледж Лондона, Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Колумбийский университет, Северо-Западный университет, Принстонский университет, Кембриджский университет. Эта десятка в разных вариантах прочно лидирует во всех международных рейтингах.

Как оценивает университеты рейтинг RUR? По четырем направлениям: качество преподавания, качество научных исследований, уровень интернационализации, финансовая устойчивость. Сильная сторона наших вузов - качество преподавания, в том числе - соотношение числа педагогов и студентов. По этому показателю сразу три российских вуза попали в сотню лучших: МГУ, РУДН, Томский госуниверситет.

Сегодня российские вузы активно конкурируют как между собой, так и с университетами разных стран

С интернационализацией и уровнем цитирования дело обстоит сложнее. В наших вузах обучается 240 тысяч иностранцев, а по планам минобрнауки надо в три раза больше. В Физтехе, допустим, всего 266 иностранных студентов. "В аспирантуре шесть лет назад вообще не было ни одного иностранца, сейчас 18. Больше всего студентов - из СНГ, есть Белоруссия, Средняя Азия, Индия, Китай, Африка, европейские страны и даже несколько студентов из США", - рассказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Совместное обучение российских и иностранных студентов помогает разнообразить образовательный процесс и расширить круг интересов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По признанию самих иностранцев, российские вузы очень интересны для них по соотношению "цена - качество". Но мешают строгие миграционные требования, сложности с жильем. Комфортабельных общежитий мало. Еще проблема - незнание русского языка. Одного года на подготовительном отделении, чтобы выучить "великий и могучий", маловато. А программы на иностранных языках есть лишь в крупных ведущих университетах.

"Я недавно встречался с ректором Университета города Сальвадор. Инженерное образование в этом вузе стоит 10 тысяч долларов в год. У нас - 3-4 тысячи. Но нам надо активнее себя продвигать, сравнивать наши и западные вузы по уровню образования", - говорит ректор РУДН Владимир Филиппов.

У вузов есть сложности с приглашением в наши вузы иностранных профессоров. Кроме того, отечественным ученым трудно пробиться на страницы авторитетных международных изданий на английском языке. Даже если и есть интересные исследования, не всегда наши авторы могут грамотно "продать" свой интеллектуальный товар.

По словам экспертов, первую десятку международных рейтингов "подвинуть" практически нереально. Модели оценивания заточены на их системы образования. Но с каждым годом растет число наших университетов, которые готовы соперничать с ведущими вузами мира. Очень успешны мы в предметных рейтингах, в отличие от других стран у нас много отраслевых вузов.

Наши университеты интересны для иностранцев, но мешают миграционные требования, сложности с жильем

Недавно стали известны итоги отраслевого и предметного рейтинга QS лучших университетов мира. МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 11 отдельным предметам. Кроме того, в топ-100 оказались Новосибирский госуниверситет и ВШЭ (по одной предметной области).

Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий рассказал: "Впервые российский университет представлен в топ-20 лучших вузов мира в естественно-научной сфере. МГУ показал высочайшие показатели в гуманитарных науках "Искусство и гуманитарные науки" - 51-е место в мире, 60-я позиция в области "Социальные науки и менеджмент". Особо хочу отметить 76-ю позицию в расширенной области "Инжиниринг и технологии" и попадание в ранг 51-100 в предметной области "Инженерные и космические технологии".

В топ-500 четырех отраслевых рейтингов QS попали 15 наших вузов (на три больше чем раньше) . В топ-100 предметных рейтингов попали девять университетов. Всего в предметные рейтинги QS вошли 24 российских вуза. Высшая школа экономики - по 13 предметам, Казанский федеральный университет - по девяти, Новосибирский госуниверситет - по восьми, Физтех - по шести.

Кстати

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Томск вошли в рейтинг 100 лучших студенческих городов мира по версии международного рейтинга QS.

Москва - на 30-м месте, Томск - на 74-м, Санкт-Петербург - на 76-м, Новосибирск - на 96-м. В прошлом году Москва была на 39-м месте, Томск - на 91-м, Санкт-Петербург - на 78-м, Новосибирск - на 93-м.

В этом году на первом месте в рейтинге Лондон, на втором - Токио, на третьем - Мельбурн, на четвертом - Монреаль, на пятом - Париж.

Всего в рейтинге участвовало 489 городов. Как выбирались из них самые удобные и комфортные для учебы? Оценивались рейтинг местных университетов, финансовая доступность обучения, привлекательность города, активность работодателей, мнение самих студентов. Всего было опрошено 50 тысяч человек.