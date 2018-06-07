В концовке тай-брейка у команды Вадима Панкова был неплохой шанс завершить свое выступление в Поднебесной на мажорной ноте. Удачно вышла на подачу Анна Котикова, заработавшая эйс и затем затруднившая прием соперниц. Ольга Бирюкова дважды коварно подавала в верхний трос сетки, мяч сваливался на сторону бразильянок и те с трудом организовывали атаку. Однако под занавес сета несогласованность действий в защите и неудачный прием не позволили россиянкам победить южноамериканскую сборную.
У бразильянок отличилась Тандара, нападавшая аж 64 раза и заработавшая 30 очков. В составе россиянок наконец-то "выстрелила" Наталья Малых (17 очков), Екатерина Ефимова сделала пять эйсов, ее тезка Любушкина совершила шесть результативных действий на блоке.
После 12 туров регулярного чемпионата наша команда вышла на нулевой баланс побед и поражений - 6:6. Занимаем восьмое место среди 16 участников и фактически лишились шансов попасть в "Финал шести". Следующий этап проведем в Польше 12-14 июня, где сыграем с Доминиканской Республикой, Японией и хозяйками площадки во дворце спорта города Валбжих.