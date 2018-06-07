Женская сборная России проиграла и третий свой матч на этапе Лиги наций в китайском Цзянмыне. После поражений от американок (0:3) и хозяев площадки (0:3) в заключительной встрече дали бой Бразилии, заработали одно очко, но победу одержать не смогли - 2:3 (25:15, 21:25, 20:25, 25:19, 15:17).

Судьба нашего матча с Бразилией вчера решилась на тай-брейке. Соперницы лучше России сыграли на блоке. Фото: FIVB

В концовке тай-брейка у команды Вадима Панкова был неплохой шанс завершить свое выступление в Поднебесной на мажорной ноте. Удачно вышла на подачу Анна Котикова, заработавшая эйс и затем затруднившая прием соперниц. Ольга Бирюкова дважды коварно подавала в верхний трос сетки, мяч сваливался на сторону бразильянок и те с трудом организовывали атаку. Однако под занавес сета несогласованность действий в защите и неудачный прием не позволили россиянкам победить южноамериканскую сборную.

У бразильянок отличилась Тандара, нападавшая аж 64 раза и заработавшая 30 очков. В составе россиянок наконец-то "выстрелила" Наталья Малых (17 очков), Екатерина Ефимова сделала пять эйсов, ее тезка Любушкина совершила шесть результативных действий на блоке.

После 12 туров регулярного чемпионата наша команда вышла на нулевой баланс побед и поражений - 6:6. Занимаем восьмое место среди 16 участников и фактически лишились шансов попасть в "Финал шести". Следующий этап проведем в Польше 12-14 июня, где сыграем с Доминиканской Республикой, Японией и хозяйками площадки во дворце спорта города Валбжих.