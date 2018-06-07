Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия опустилась на антирекордное 70-е место.

За прошедший месяц подопечные Станислава Черчесова провели два контрольных матча. В первом из них наша команда уступила Австрии 0:1, а во втором сыграла вничью с Турцией - 1:1. Игра с турками стала последней для сборной России перед стартом на домашнем чемпионате мира - 14 июня она откроет турнир матчем с Саудовской Аравией.

В топ-10 рейтинга произошло лишь одно изменение. Сборная Польши поменялась местами с Испанией, переместившись с 10-й строчки на восьмую. Первое место по-прежнему занимают действующие чемпионы мира немцы, второе - бразильцы, а замыкает тройку Бельгия.

Лучше всех в обновленном рейтинге поднялась команда Азербайджана - со 126-го места она переместилась на 105-е. А главным неудачником месяца стала сборная Гайаны потерявшая 18 позиций и теперь занимающая 182-ю строчку. Следующее обновление рейтинга состоится уже после чемпионата мира, который завершится 15 июля.