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07.06.2018 19:45
Рубрика: Спорт

За седьмым десятком

Футбольная сборная вновь опустилась в рейтинге
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг лучших сборных мира. Изменения в нем, по сравнению с предыдущей версией, незначительные.

В первой десятке всего две перестановки - испанцы опустились на десятое место, а поляки поднялись на восьмое. Лидируют по-прежнему немцы, далее идут бразильцы и бельгийцы.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018

Что касается российской сборной, то она с 66-й строчки опустилась на антирекордную 70-ю. Для сравнения: Саудовская Аравия, с которой нашим играть на чемпионате мира уже в следующий четверг, расположилась на 67-м месте. Столь слабые позиции команды Станислава Черчесова связаны в первую очередь с тем, что она как хозяйка ЧМ-2018 не проводит официальных матчей. А по регламенту товарищеские встречи ценятся гораздо меньше отборочных.

Два других соперника россиян по групповому этапу ЧМ - Уругвай и Египет - идут на 14-й и 45-й строчках соответственно.

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