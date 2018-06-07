Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг лучших сборных мира. Изменения в нем, по сравнению с предыдущей версией, незначительные.

В первой десятке всего две перестановки - испанцы опустились на десятое место, а поляки поднялись на восьмое. Лидируют по-прежнему немцы, далее идут бразильцы и бельгийцы.

Что касается российской сборной, то она с 66-й строчки опустилась на антирекордную 70-ю. Для сравнения: Саудовская Аравия, с которой нашим играть на чемпионате мира уже в следующий четверг, расположилась на 67-м месте. Столь слабые позиции команды Станислава Черчесова связаны в первую очередь с тем, что она как хозяйка ЧМ-2018 не проводит официальных матчей. А по регламенту товарищеские встречи ценятся гораздо меньше отборочных.

Два других соперника россиян по групповому этапу ЧМ - Уругвай и Египет - идут на 14-й и 45-й строчках соответственно.