Сенаторы США предложили ограничить право президента вводить пошлины

В США представили законопроект, в соответствии с которым президент страны сможет вводить пошлины только при получении разрешения на это от законодателей. Авторами документа выступили сенаторы во главе с республиканцем Бобом Коркером.

"Если президент действительно считает, что применение раздела 232 (Закона о содействии торговле 1962 года) необходимо для защиты Соединенных Штатов от угрозы, то ему следует поставить вопрос перед Конгрессом и американским народом, а также провести требующуюся для этого упорную работу, чтобы добиться одобрения Конгресса", - цитирует ТАСС слова Коркера.

По данным газеты The Hill, президент США Дональд Трамп ранее в среду звонил сенатору с просьбой не представлять данную законодательную инициативу.

Вашингтон в мае ввел новые пошлины - 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Они вступили в силу для всех государств, которые поставляют продукцию в Соединенные Штаты.