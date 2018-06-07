Кабинет министров Швеции одобрил проект строительства "Северного потока-2". Такое решение позволяет проложить трубопровод по дну Балтийского моря в водах Швеции.

Напомним, ранее подобные разрешения на строительство газовой магистрали выдали Финляндия и Германия. Ожидается согласование проекта в других странах вдоль маршрута, в том числе Дании.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, его протяженность составит 1,2 тысячи км. Планируемая пропускная способность газопровода в Европу - 55 млрд кубометров в год.