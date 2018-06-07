Скончался народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни композитор Эдуард Зарицкий. Народный артист Беларуси скончался в возрасте 72 лет.

Тело Эдуарда Зарицкого было обнаружено накануне в его квартире. Причины смерти артиста пока не приводятся.

Зарицкий работал преимущественно в области инструментальной музыки, массовой и эстрадной песни, театральной и киномузыки, напоминает БЕЛТА. Он автор симфоний, концертов для гобоя с оркестром и валторны с оркестром, сюит. Написал такие песни как "Прощальная гастроль", "Ночные костры", "Поверьте, девоньки".

За создание музыкальных произведений, которые внесли значительный вклад в национальную культуру страны, композитор в 2006 году получил орден Франциска Скорины.