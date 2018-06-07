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07.06.2018 20:15
Рубрика: Общество

Скворцова рассказала о национальной программе борьбы с онкозаболеваниями

Текст: Ирина Невинная
После "Прямой линии" с Владимиром Путиным министр здравоохранения Вероника Скворцова подробно рассказала о том, как в России будет выстраиваться онкологическая помощь.

"Разработкой Национальной онкологической программы занимается созданный при Минздраве координационный совет, - сообщила она. - В него вошло более 60 лучших специалистов - видных онкологов разных специальностей, радиологов, фармакологов, работающих над новыми препаратами, представителей РАН и так далее. Первый вариант программы завершен, сейчас мы его обсуждаем".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Министр перечислила основные направления документа, которые предстоит еще детально проработать, превратив его в программу действия.

Первое направление - это комплекс мер по популяционной профилактике онкозаболеваний, которые, впрочем, помогают защититься и от других тяжелых заболеваний. Ключевой момент - продолжать работать над формированием у людей стремления к здоровому образу жизни. "Без этого мы не сможем удержать раннюю манифестацию онкологических заболеваний, - отметила Скворцова. - Потому что население стареет, и, соответственно, риск онкологии с возрастом становится больше. Только правильным образом жизни можно снизить этот риск и отодвинуть пик заболеваемости".

Второй момент - раннее выявление рака. "С 2013 года мы возобновили всеобщую диспансеризацию, и уже несколько раз переписывали алгоритм ее проведения, сделав упор на онконастороженность", - отметила министр. В частности, с 2018-го для некоторых возрастных групп (50-70 лет), у которых наиболее высок риск развития злокачественных новообразований, была изменена частота некоторых видов обследований (у женщин - на выявление рака груди и репродуктивных органов; у мужчин - рака простаты, а также у обеих групп - колоректального рака). Министр отметила, что многое зависит от самих людей: на ранних стадиях рак излечим, но никак себя не проявляет, а потому крайне важно, чтобы люди сами стремились обследоваться. Уже второй год страховые представители рассылают приглашения гражданам прийти на диспансеризацию. Явка, по данным минздрава, достигает уже 60 процентов. "Это хороший результат", - отметила Скворцова.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Третий пункт программы - при подозрении на онкологию необходимо быстро установить точный диагноз, и если он подтвердится, так же быстро начать лечение. "Мы определили предел для установки диагноза - 14 дней, - сказала Вероника Скворцова. - В этот срок должны уложиться все необходимые тесты и инструментальные исследования: гистология, эндоскопия, патоморфология, в ряде случаев - компьютерная томография, генетическое тестирование".

Чтобы современные диагностические методы были доступны всем независимо от места проживания, в минздраве наметили создание амбулаторной онкослужбы - такие отделения будут открыты во всех регионах при многопрофильных больницах. Кроме того, появится сеть сертифицированных лабораторий "второго мнения" - там при необходимости можно будет перепроверить результаты обследования.

Что касается начала лечения, и тут установлены жесткие сроки: тоже 14 дней с момента постановки диагноза. Причем лечение должно быть качественным, отвечать современным мировым стандартам, отметила министр.

"Нами подготовлено более 80 клинических рекомендаций и более 860 протоколов ведения больных с различной локализацией и видами онкологии, - пояснила Скворцова. - Кроме того поставлена задача уйти от многоэтапности в маршрутизации больного, когда его последовательно "передают" из местной больницы на региональный и федеральный уровень. Понятно, что оснащенность и возможности применения различных методов лечения на окружном уровне выше, чем в регионах, а федеральные центры обладают самыми современными технологиями. Поэтому крайне важно, чтобы сразу после диагностики больного направляли туда, на тот уровень, где ему окажут эффективную помощь. Фактор времени тут очень важен".

Фото: Архив ЗАО BIOCAD
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Четвертый момент - развитие новых, современных способов лечения раковых заболеваний, в частности, ядерной медицины. Сейчас у нас действует два таких центра: в Обнинске и Санкт-Петербурге. До конца года будет введен еще один, с уникальным оборудованием, в Димитровграде.

Коснулась министр и пятого направления: подготовки кадров. По ее словам, за последние три года удалось ликвидировать (хотя и не до конца) острый дефицит онкологов - было подготовлено порядка двух тысяч врачей. Стандарты подготовки специалистов поменяли: хирурги-онкологи должны будут владеть и нехирургическими методами лечения. А программу подготовки врачей других специальностей - гинекологов, неврологов и т.д. - дополнит курс онкологии.

Отдельный раздел национальной программы посвящен психологической реабилитации и поддержке как больных раком, так и их семей, - это шестое направление.

Кроме того, продолжается начатая несколько лет назад работа по обеспечению всех нуждающихся больных качественным обезболиванием и паллиативной помощью. Это седьмое направление, о котором сказала Вероника Скворцова.

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