Скворцова рассказала о национальной программе борьбы с онкозаболеваниями

"Разработкой Национальной онкологической программы занимается созданный при Минздраве координационный совет, - сообщила она. - В него вошло более 60 лучших специалистов - видных онкологов разных специальностей, радиологов, фармакологов, работающих над новыми препаратами, представителей РАН и так далее. Первый вариант программы завершен, сейчас мы его обсуждаем".

Министр перечислила основные направления документа, которые предстоит еще детально проработать, превратив его в программу действия.

Первое направление - это комплекс мер по популяционной профилактике онкозаболеваний, которые, впрочем, помогают защититься и от других тяжелых заболеваний. Ключевой момент - продолжать работать над формированием у людей стремления к здоровому образу жизни. "Без этого мы не сможем удержать раннюю манифестацию онкологических заболеваний, - отметила Скворцова. - Потому что население стареет, и, соответственно, риск онкологии с возрастом становится больше. Только правильным образом жизни можно снизить этот риск и отодвинуть пик заболеваемости".

Второй момент - раннее выявление рака. "С 2013 года мы возобновили всеобщую диспансеризацию, и уже несколько раз переписывали алгоритм ее проведения, сделав упор на онконастороженность", - отметила министр. В частности, с 2018-го для некоторых возрастных групп (50-70 лет), у которых наиболее высок риск развития злокачественных новообразований, была изменена частота некоторых видов обследований (у женщин - на выявление рака груди и репродуктивных органов; у мужчин - рака простаты, а также у обеих групп - колоректального рака). Министр отметила, что многое зависит от самих людей: на ранних стадиях рак излечим, но никак себя не проявляет, а потому крайне важно, чтобы люди сами стремились обследоваться. Уже второй год страховые представители рассылают приглашения гражданам прийти на диспансеризацию. Явка, по данным минздрава, достигает уже 60 процентов. "Это хороший результат", - отметила Скворцова.

Третий пункт программы - при подозрении на онкологию необходимо быстро установить точный диагноз, и если он подтвердится, так же быстро начать лечение. "Мы определили предел для установки диагноза - 14 дней, - сказала Вероника Скворцова. - В этот срок должны уложиться все необходимые тесты и инструментальные исследования: гистология, эндоскопия, патоморфология, в ряде случаев - компьютерная томография, генетическое тестирование".

Чтобы современные диагностические методы были доступны всем независимо от места проживания, в минздраве наметили создание амбулаторной онкослужбы - такие отделения будут открыты во всех регионах при многопрофильных больницах. Кроме того, появится сеть сертифицированных лабораторий "второго мнения" - там при необходимости можно будет перепроверить результаты обследования.

Что касается начала лечения, и тут установлены жесткие сроки: тоже 14 дней с момента постановки диагноза. Причем лечение должно быть качественным, отвечать современным мировым стандартам, отметила министр.

"Нами подготовлено более 80 клинических рекомендаций и более 860 протоколов ведения больных с различной локализацией и видами онкологии, - пояснила Скворцова. - Кроме того поставлена задача уйти от многоэтапности в маршрутизации больного, когда его последовательно "передают" из местной больницы на региональный и федеральный уровень. Понятно, что оснащенность и возможности применения различных методов лечения на окружном уровне выше, чем в регионах, а федеральные центры обладают самыми современными технологиями. Поэтому крайне важно, чтобы сразу после диагностики больного направляли туда, на тот уровень, где ему окажут эффективную помощь. Фактор времени тут очень важен".

Четвертый момент - развитие новых, современных способов лечения раковых заболеваний, в частности, ядерной медицины. Сейчас у нас действует два таких центра: в Обнинске и Санкт-Петербурге. До конца года будет введен еще один, с уникальным оборудованием, в Димитровграде.

Коснулась министр и пятого направления: подготовки кадров. По ее словам, за последние три года удалось ликвидировать (хотя и не до конца) острый дефицит онкологов - было подготовлено порядка двух тысяч врачей. Стандарты подготовки специалистов поменяли: хирурги-онкологи должны будут владеть и нехирургическими методами лечения. А программу подготовки врачей других специальностей - гинекологов, неврологов и т.д. - дополнит курс онкологии.

Отдельный раздел национальной программы посвящен психологической реабилитации и поддержке как больных раком, так и их семей, - это шестое направление.

Кроме того, продолжается начатая несколько лет назад работа по обеспечению всех нуждающихся больных качественным обезболиванием и паллиативной помощью. Это седьмое направление, о котором сказала Вероника Скворцова.