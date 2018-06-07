СМИ: Роналду окончательно решил покинуть "Реал"

Вокруг возможного ухода португальского футболиста Криштиану Роналду из мадридского "Реала" продолжают расти слухи. Сегодня, по данным СМИ, он принял окончательное решение покинуть испанский клуб.

Об этом сообщает портал Record. Отмечается, что Роналду не устраивает политика руководства "Реала", которая не может удовлетворить его финансовые амбиции. В частности, Криштиану считает, что его обманул президент клуба Флорентино Перес, который обещал продлить контракт с игроком на улучшенных финансовых условиях.

Разговоры об уходе Роналду из "Реала" возникают едва ли не в каждое межсезонье, впрочем, пока они ни разу не оказались близкими к истине. Вместе с тем, СМИ уверены, что в этот раз Криштиану действительно покинет Мадрид - не в последнюю очередь это связывается с его проблемами с испанским законодательством. Роналду, напомним, грозит восемь лет тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Что касается клубов, где он может продолжить карьеру, их, по слухам, великое множество. В числе наиболее вероятных вариантов упоминается французский "ПСЖ", который готов платить португальцу астрономические 45 миллионов евро в год. Для сравнения, в "Реале" его зарплата составляет 21 млн.