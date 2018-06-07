СМИ: Роналду окончательно решил покинуть "Реал"

Об этом сообщает портал Record. Отмечается, что Роналду не устраивает политика руководства "Реала", которая не может удовлетворить его финансовые амбиции. В частности, Криштиану считает, что его обманул президент клуба Флорентино Перес, который обещал продлить контракт с игроком на улучшенных финансовых условиях.
Разговоры об уходе Роналду из "Реала" возникают едва ли не в каждое межсезонье, впрочем, пока они ни разу не оказались близкими к истине. Вместе с тем, СМИ уверены, что в этот раз Криштиану действительно покинет Мадрид - не в последнюю очередь это связывается с его проблемами с испанским законодательством. Роналду, напомним, грозит восемь лет тюрьмы по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
Что касается клубов, где он может продолжить карьеру, их, по слухам, великое множество. В числе наиболее вероятных вариантов упоминается французский "ПСЖ", который готов платить португальцу астрономические 45 миллионов евро в год. Для сравнения, в "Реале" его зарплата составляет 21 млн.