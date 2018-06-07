СМИ: Турция не будет аннулировать соглашение с РФ по С-400 из-за США

Анкара не станет идти на поводу у США и отменять соглашение с Россией о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Американская сторона неоднократно ставила указанный вопрос на переговорах с Турцией, однако не смогла сломить Анкару, сообщает РИА Новости.

Тема поставок С-400 в Турцию, в частности, затрагивалась 4 июня на встрече госсекретаря США Майка Помпео с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу в Вашингтоне. США настаивали на отказе от закупок у России ЗРК и приводили ряд аргументов в защиту своей точки зрения.

Как отмечали американцы, соглашение Турции с Москвой по С-400 идет вразрез с планами США по изоляции и сдерживанию России. Кроме того, развертывание на турецкой территории ЗРК поставит под угрозу самолеты НАТО, в частности, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Наконец, США проявляли беспокойство о своих коммерческих интересах. Речь идет о ЗРК Patriot, которые Вашингтон поставляет союзникам.

Американская сторона даже угрожала Анкаре рестрикциями и санкциями, если та не изменит своей позиции.