Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр

Средняя стоимость литра бензина в России достигла 43,43 рубля, сообщает Росстат. За неделю с 29 мая по 4 июня стоимость топлива выросла на 60 копеек или на 1,4%.

Тем времена дизельное топливо подорожало до 44,42 рубля за литр. За неделю стоимость горючего выросла на 1,2%.

В целом рост цен на бензин был отмечен в 80 центрах субъектов Российской Федерации. Больше всего цены выросли в Кызыле (на 6,2%), Назрани (на 4процента), Астрахани, Горно-Алтайске, Орле и Владикавказе (на 3-3,8%%).

В Москве бензин марки АИ-92 на автозаправках продается от 40,80 до 45,50 рубля за литр, а марки АИ-95 - от 44,80 до 47,65 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 42,99 рубля, а марки АИ-95 - от 43,00 до 45,84 рубля за литр.

С декабря прошлого года стоимость бензина выросла на 8%, а дизельного топлива - на 8,5%.