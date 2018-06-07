США эвакуировали из Китая нескольких дипломатов из-за акустических атак

США эвакуировали как минимум двух сотрудников генконсульства с территории китайского города Гуанчжоу из-за акустических атак. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сотрудники госдепа, по словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, пройдут медицинское обследование. Один из дипломатов ранее неоднократно жаловался на необычные ощущения в области органов слуха.

Вашингтон принял решение направить в Гуанчжоу врачей, которые проведут осмотр других сотрудников диппредставительства, а также членов их семей. В настоящее время американская сторона пытается установить причины произошедшего.

Напомним, что в прошлом году США заявляли о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Гаване. Как утверждали в госдепе, тогда от акустических атак пострадали 24 человека.