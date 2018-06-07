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07.06.2018 21:16
Рубрика: Экономика

Поесть на дорожку

Для болельщиков ЧМ-2018 разработали специальное меню
Болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 (ЧМ-2018) будут кормить солянкой, щами и блинами в том числе и в ресторанах бесплатных поездов, которые начнут движение уже на следующей неделе.
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)

Первый поезд с болельщиками пойдет из Адлера в Москву, а второй из Санкт-Петербурга в Адлер в День России 12 июня. Дальше бесплатные поезда будут двигаться по специальному графику, который разработан с учетом расписания матчей. На них забронировано более 300 тысяч билетов.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Транспортная дирекция ЧМ-2018 уже утвердила меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Также для иностранных гостей, которые захотят познакомиться с русской кухней, в меню включены такие традиционные блюда, как солянка, щи и блины.

В рационе также останутся блюда основного меню вагонов-ресторанов, в том числе и вегетарианские. Каждое из них будет готовить шеф-повар на кухне только после заказа пассажира, поэтому болельщики, которые поедут в поездах на матчи, могут не переживать за качество блюд и свежесть ингредиентов. В меню включены холодные и горячие безалкогольные напитки, а также вино и пиво, крепость которых не превышает 16,5 градуса. Продавать крепкие алкогольные напитки в поездах не будут.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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В дирекции уточнили, что в составе дополнительных поездов, задействованных в бесплатной перевозке болельщиков ЧМ-2018, будут курсировать 73 вагона-ресторана, из меню которых можно будет заказать разные блюда прямо в купе.

В поездах "Ласточка" и "Стриж", которые будут курсировать на маршруте Москва - Нижний Новгород, организуют развозную торговлю. Купить можно будет различные закуски, бутерброды, безалкогольные напитки.

Для "Сапсанов" к ЧМ-2018 специально разработано несколько наборов блюд от шеф-повара Сергея Шихова. Приготовлены они из свеклы, перловки, трески, белых грибов. Есть и необычные блюда, например, торт из черемухи. Хотя это дерево растет по всей России, его плоды мало кто использует для приготовления десертов.

15 тысяч пассажирских рейсов запланировано на время проведения ЧМ-2018, из них бесплатными будут 728 рейсов

Оценить меню мундиаля пригласили профессиональных футболистов. Так, Дмитрий Булыкин, игрок "Локомотива", посол чемпионата мира от Нижнего Новгорода как города - организатора чемпионата, выразил надежду, что болельщикам и пассажирам, которые будут передвигаться на поездах между городами ЧМ-2018, понравятся новые блюда, особенно русской кухни. "Моя любимая кухня - русская, все-таки я живу в России. И это одна из лучших кухонь в мире", - сказал футболист.

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