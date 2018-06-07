Поесть на дорожку
Первый поезд с болельщиками пойдет из Адлера в Москву, а второй из Санкт-Петербурга в Адлер в День России 12 июня. Дальше бесплатные поезда будут двигаться по специальному графику, который разработан с учетом расписания матчей. На них забронировано более 300 тысяч билетов.
Транспортная дирекция ЧМ-2018 уже утвердила меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Также для иностранных гостей, которые захотят познакомиться с русской кухней, в меню включены такие традиционные блюда, как солянка, щи и блины.
В рационе также останутся блюда основного меню вагонов-ресторанов, в том числе и вегетарианские. Каждое из них будет готовить шеф-повар на кухне только после заказа пассажира, поэтому болельщики, которые поедут в поездах на матчи, могут не переживать за качество блюд и свежесть ингредиентов. В меню включены холодные и горячие безалкогольные напитки, а также вино и пиво, крепость которых не превышает 16,5 градуса. Продавать крепкие алкогольные напитки в поездах не будут.
В дирекции уточнили, что в составе дополнительных поездов, задействованных в бесплатной перевозке болельщиков ЧМ-2018, будут курсировать 73 вагона-ресторана, из меню которых можно будет заказать разные блюда прямо в купе.
В поездах "Ласточка" и "Стриж", которые будут курсировать на маршруте Москва - Нижний Новгород, организуют развозную торговлю. Купить можно будет различные закуски, бутерброды, безалкогольные напитки.
Для "Сапсанов" к ЧМ-2018 специально разработано несколько наборов блюд от шеф-повара Сергея Шихова. Приготовлены они из свеклы, перловки, трески, белых грибов. Есть и необычные блюда, например, торт из черемухи. Хотя это дерево растет по всей России, его плоды мало кто использует для приготовления десертов.
Оценить меню мундиаля пригласили профессиональных футболистов. Так, Дмитрий Булыкин, игрок "Локомотива", посол чемпионата мира от Нижнего Новгорода как города - организатора чемпионата, выразил надежду, что болельщикам и пассажирам, которые будут передвигаться на поездах между городами ЧМ-2018, понравятся новые блюда, особенно русской кухни. "Моя любимая кухня - русская, все-таки я живу в России. И это одна из лучших кухонь в мире", - сказал футболист.
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