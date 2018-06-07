Стенограмма: "Прямая линия" с Владимиром Путиным

А.Кондрашов: Здравствуйте. В эфире "Прямая линия с Владимиром Путиным".



Это специальная программа, которую для вас приготовили телеканал "Россия" и Первый канал. И сегодня же нашу программу можно увидеть на телеканале "Россия 24", на Общественном российском телевидении и услышать на радиостанциях "Вести FM", "Маяк" и "Радио России".



В студии для вас сегодня работают я, Андрей Кондрашов, и Кирилл Клеймёнов и наши коллеги в центре обработки сообщений Наталья Юрьева и Татьяна Ремезова.



К.Клеймёнов: Здравствуйте.



Это первая "Прямая линия" с момента вступления в должность Президента России Владимира Путина. Интерес к программе огромный. К этой минуте мы приняли около двух миллионов ваших вопросов.



Конечно, многие темы традиционно повторяются из года в год. Это здравоохранение, жильё и, конечно, зарплаты и пенсии. Но есть и острые вопросы, характерные именно для этого года. Сегодня это в первую очередь рост цен на бензин. Разумеется, все эти темы будут сегодня в эфире. Но, откровенно говоря, нам очень не хотелось бы превращать "Прямую линию" исключительно в книгу жалоб. И поэтому сегодня мы будем много говорить о будущем, о будущем России, о задачах, которые стоят перед страной на ближайшие годы.



Но, говоря о проблемах сегодняшнего дня, конечно, хотелось бы решение некоторых из них здесь, в этой студии.



А.Кондрашов: 2018 год, как вы знаете, объявлен годом волонтёра, годом добровольца. И поэтому кроме нас в этой студии сегодня работают наши волонтёры.



Это представители десятка благотворительных организаций. Видите, какие они активные и молодые. Кстати, потому, что они молодые, они, конечно, будут интересоваться в первую очередь контурами будущего в России.



В чём смысл их нахождения здесь, в студии? Они работают уже десять дней, и, вы знаете, им удалось уже решить многие мелкие и даже не очень мелкие проблемы, на которые им жаловались с мест. Ведь часто чиновники перекладывают свою ответственность на центр, а ребята перезванивают чиновникам и принуждают их действовать так, как они должны действовать. Поэтому несколько историй они сегодня будут готовы рассказать и Президенту, когда он будет здесь в студии.



К.Клеймёнов: Добавлю, что сегодня, как и в первых выпусках "Прямой линии", мы решили не звать гостей в студию и сделали это специально для того, чтобы как можно больше ваших вопросов прозвучало с мест.



А.Кондрашов: А вот серьёзная новация. Впервые за всю историю этой программы мы решили задействовать здесь ту самую видеосвязь, которую иногда, а может и часто, использует Президент для того, чтобы общаться с губернаторами, с федеральными министрами, с вице-премьерами. И все эти люди - главы регионов, ключевые федеральные министры и вице-премьеры - сегодня будут находиться в этой студии на прямой видеосвязи.



Поэтому, если будет такая необходимость, Президент Владимир Путин может пригласить для разговора любого из этих людей, и, наверное, если такой разговор состоится, или такие разговоры, это точно будет интересно.



К.Клеймёнов: Итак, в прямом эфире нашей программы -Президент России Владимир Путин.



Н.Юрьева: Здравствуйте, Владимир Владимирович.



Т.Ремезова: Здравствуйте.



Н.Юрьева: Это наш традиционный центр по обработке сообщений, он работает уже более десяти дней. Здесь работают телефонисты, а здесь - новинка этого года, волонтёры.



Волонтёры: Здравствуйте.



В.Путин: Здравствуйте. Вам спасибо большое.



Волонтёр (передаёт документ Президенту): Один из самых часто задаваемых вопросов, посмотрите, пожалуйста, во время "Прямой линии", если будет возможность.



В.Путин: Хорошо. Вопрос про рыбу, важный.



Т.Ремезова: Добрый день. Мы работаем в центре обработки сообщений, поступающих к нам, в редакцию "Прямой линии". И я думаю, что как раз в эти самые минуты общее число обращений уже перевалило за два миллиона. Свой вопрос Владимиру Путину вы можете задать прямо сейчас. Номер телефона не изменился, он прежний: 8-800-200-40-40. Номер для ваших СМС и ММС-сообщений: 0-40-40. Если вы хотите смотреть трансляцию с сурдопереводом, эфир можно увидеть в эфире Общественного телевидения России и на нашем сайте.



Н.Юрьева: У нас не только разрываются от звонков телефоны, но и раскалён буквально до предела интернет. Мы уже получили почти 270 000 электронных сообщений и ещё 53 000 через официальные группы нашей программы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Принято более 20 000 видеообращений, и нас продолжают буквально засыпать вопросами.



Напомню, для того чтобы попасть в эфир, необходимо скачать приложение "Москва - Путину", зарегистрироваться и выбрать то, что нравится больше: записать ролик или сделать видеозвонок. Так же, как и в прошлом году, с помощью сервиса "ОК Live" можно одновременно смотреть наш эфир и ждать своей возможности выйти на прямую видеосвязь с главой государства. Звоните, мы принимаем обращения до конца эфира, возможно, Владимир Путин ответит именно вам.



Т.Ремезова: Мы также следим за тем, как обсуждают нашу программу в социальных сетях. Вот на этом самом экране, коммуникационной платформе SN Wall, вы будете видеть, как пользователи реагируют на наш эфир в данную конкретную минуту.



За дни, предшествующие линии, и за это утро в "Одноклассниках", в "ВКонтакте", в "Фейсбуке" и в "Инстаграме" с хэштегом о "Прямой линии" уже опубликовано почти 340 000 сообщений. Среди хэштегов, конечно, самый популярный - "Прямая линия", но пишут и с таким, как "вопрос Путину", "линия Путина", "смотрим Путина".



Мы в течение эфира тоже будем активно следить за тем, как пользователи реагируют на нашу программу.



Продолжение следует.