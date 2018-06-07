Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей

До 2,8 млн рублей может быть увеличена страховка по вкладам в случае объединения банков. А в "особых" случаях, когда период открытия депозита не превышает трех месяцев, предлагается расширить лимит страхового возмещения до 10 миллионов рублей.

Об этом рассказал руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, уточнив, что есть такие инициативы.

Он пояснил, что к социально значимым вопросам можно, например, отнести получение средств по наследству, которые хранятся в банке до трех месяцев. Пока наследник решает, как ими распорядиться, банк может потерять лицензию. В этом случае получателю компенсируют до 10 миллионов рублей (если такая сумма была на счету). Если деньги пролежали свыше этого срока, то компенсацию он получит на общих основаниях. Это же касается объединенных банков. Получить повышенную компенсацию в 2,8 миллиона рублей (если инициатива будет одобрена) можно будет только в том случае, если с момента объединения организаций пройдет менее трех месяцев.