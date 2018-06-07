Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента

Участники Североатлантического альянса в текущем году намерены больше тратить на оборонные нужды.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга, члены НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента в 2018 году.

"Все страны НАТО остановили сокращение и увеличивают военные расходы, а большинство из них планируют достичь двух процентов ВВП к 2024 году", - рассказал он.

Внимание участников военно-политического блока в последнее время сосредоточено на новых вызовах, среди которых видное место занимает обеспечение кибербезопасности. Как результат, по итогам первого дня работы Совета министров обороны стран НАТО в Брюсселе было принято решение о создании центра кибернетических операций в составе командной структуры альянса.

По словам генсека, НАТО стремится улучшить отношения с Россией и не поддерживает изоляцию Москвы, однако выступает за продолжение санкционного давления на РФ. "Весь альянс поддерживает двойной подход в отношениях с Россией: сдерживание и диалог", - пояснил он.

Примечательно, что на июльский саммит НАТО будет приглашен президент Украины Петр Порошенко. "Пока не решено, в каком формате, но его пригласят", - подытожил Столтенберг.