Студентам важен престиж университета, в котором они учатся

Цель проекта повышения международной конкурентоспособности российских вузов под названием "5-100", действующего в России с 2012 года, - участие не менее пяти российских вузов в топ-100 мировых университетов-лидеров к 2020 году.

По словам директора информационно-рейтингового центра НИУ ВШЭ, одного из лидеров Проекта 5-100, Людмилы Солнцевой, за время существования проекта произошла кардинальная трансформация "Высшей школы экономики" до Исследовательского университета, конкурирующего на глобальном рынке.

"Успех обусловлен переходом от многочисленных факультетов к 5 мегафакультетам, расширением международных связей за счет привлечения ведущих мировых экспертов в качестве сотрудников университета. В итоге можно считать, что ВШЭ добилась своей цели в борьбе за лучшие "умы", а именно этому и способствуют рейтинги", - отметила Людмила Солнцева.

Место в рейтинге - не формальность, а отражение качественной трансформации учебного заведения

По мнению начальника управления по нефтегазовому и геологическому образованию Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Владимира Майера, одним из ключевых показателей, используемых для оценки деятельности исследователей и научных коллективов в мировом научном сообществе является публикационная активность. Губкинский университет может похвастаться 12 тысячами научных публикаций, благодаря чему стабильно занимает ведущие позиции не только в российских, но и международных рейтингах. Так, например, престижный рейтинг QS по Европе и Центральной Азии определил университет на 151-е место среди более 1700 вузов.

Региональные вузы также стараются не отставать от столичных. В частности, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вошел в число лучших вузов мира по версии сразу двух авторитетных мировых агентств в сфере образования - британской компании Quacquarelli Symonds и журнала Times Higher Education. Рейтинги этих компаний включают не более 1000 лучших университетов планеты. По мнению руководства университета, позиции в данных исследованиях вовсе не формальность, а отражение качественной трансформации учебного заведения.

"Таким образом, подняться в международных и национальных рейтингах вузам может помочь повышение уровня преподавания и научных исследований, увеличение публикационной активности и интернационализация", - резюмировал проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев.

Студент 4-го курса Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Антон Заика уверен, что позиция университета в рейтинге дает наиболее объективное представление об уровне образования. "Мне важно, чтобы университет, в котором я учусь, занимал лучшие места. Это дает сильную базу для самореализации", - отметил Антон. А вот по мнению студента 4-го курса факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ивана Крюкова, рейтинги - это не главное. Куда полезнее, по его мнению, советы друзей и близких, которые могут рассказать о фактической ситуации в университете на основе собственного опыта и ощущений.