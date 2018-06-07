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07.06.2018 16:27
Рубрика: Экономика

Tax Free можно будет оформить в 130 магазинах России

Текст: Ольга Игнатова
Пилотный проект с оформлением чеков TaxFree подстегнул покупательский спрос на продающиеся в России товары со стороны иностранных туристов. За два месяца существования проекта уже продано товаров на 350 млн рублей.

"Для старта это очень серьезный показатель", - считает замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, система возврата НДС работает в 130 магазинах в 12 регионах России, принимающих участников, организаторов и болельщиков Чемпионата мира по футболу. Однако новые заявки на участие в проекте приходят ежедневно.

Фото: Depositphotos.com
В Минпромторге рассказали о сроках внедрения tax free по всей стране

Согласно установленному регламенту, торговые организации, претендующие на включение в проект, должны работать не менее двух лет и у них не должно быть задолженностей по налогам и сборам. Для включения в перечень участников пилотного проекта компании, соответствующие требованиям, должны подать заявление в Минпромторг.

Как уточнил Евтухов, с 10 апреля за Tax Free обратились более 2,5 тысяч граждан из 100 государств. Лидерами стали китайские покупатели - половина обратившихся - это туристы из Поднебесной. Затем с большим отрывом идут граждане США и Израиля. В Минпромторге рассчитывают, что с приездом спортсменов и болельщиков на ЧМ-2018 число оформивших возврат налога возрастет в разы.

"Мировое первенство стартует через неделю. Мы ожидаем прибытия около 900 тысяч иностранцев, которые приедут болеть за свои команды. Это 900 тысяч потенциальных покупателей!", - отметил Евтухов. И добавил, что министерство будет рассматривать вопрос о реализации проекта на всей территории страны.

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