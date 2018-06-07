Новости

Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 22:31
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 22:19
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 22:07
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 22:05
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 21:27
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 21:25
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 21:20
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 21:13
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 20:55
Во французских школах запретят мобильные телефоны 20:25
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 20:24
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 20:08
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 19:52
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 19:50
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 19:30
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 19:24
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 19:15
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 19:15
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 19:08
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 19:02
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 18:45
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 18:41
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 22:19
Рубрика: В мире

Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны

Текст: Александр Ленин

Соглашение об окончании Корейской войны может быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Как передает Reuters, хозяин Белого дома рассказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Вашингтоне.

Ким Чен Ын сменил все военное руководство перед встречей с Трампом

"Такое может произойти. Мы можем подписать соглашение, как вы понимаете, это будет первый шаг. То, что произойдет после соглашения, это действительно очень важно", - подчеркнул глава США.

Американский лидер выразил готовность пригласить Ким Чен Ына в США, если саммит в Сингапуре пройдет успешно. По словам Трампа, он также собирается затронуть на переговорах с Ким Чен Ыном судьбу похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Глава японского правительства Синдзо Абэ в свою очередь указал на важность соблюдения санкционного режима в отношении Пхеньяна. Придерживаться ограничительных мер, по мнению политика, следует до тех пор, пока не будет достигнута денуклеаризация Корейского полуострова.

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с главой США "на коленях"

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы