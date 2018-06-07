Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны

Соглашение об окончании Корейской войны может быть подписано на встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Как передает Reuters, хозяин Белого дома рассказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Вашингтоне.

"Такое может произойти. Мы можем подписать соглашение, как вы понимаете, это будет первый шаг. То, что произойдет после соглашения, это действительно очень важно", - подчеркнул глава США.

Американский лидер выразил готовность пригласить Ким Чен Ына в США, если саммит в Сингапуре пройдет успешно. По словам Трампа, он также собирается затронуть на переговорах с Ким Чен Ыном судьбу похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан.

Глава японского правительства Синдзо Абэ в свою очередь указал на важность соблюдения санкционного режима в отношении Пхеньяна. Придерживаться ограничительных мер, по мнению политика, следует до тех пор, пока не будет достигнута денуклеаризация Корейского полуострова.