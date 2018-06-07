Тренерский штаб "Спартака" пополнили два специалиста

Московский футбольный клуб "Спартак" заключил контракты с испанскими специалистами Раулем Руисом Гонсалесом Рианчо и Висенте Гомесом Фернандесом, которые будут помогать главному тренеру команды Массимо Каррере.

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", соглашения с ними подписаны на один сезон. Ранее клуб покинули четыре тренера - Роман Пилипчук, Аттила Малфатти, Хавьер Сальсес и Джорджио Д Урбано.

Рианчо уже работал в России. С 2009 по 2014 год он был тренером по физподготовке "Рубина", с которым выиграл национальный чемпионат, Кубок России и дважды - Суперкубок страны. Что касается Фернандеса, то ранее он входил в штаб киевского "Динамо" и "Атлетик Бильбао".

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Спартак" занял третье место в чемпионате России, что позволит команде сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.