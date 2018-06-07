Разработка ученых Воронежского государственного университета может многих стоматологов оставить без работы. Новый метод позволяет не только выявить кариес на самой ранней стадии развития, но и обратить процесс разрушения вспять. Для этого ученым пришлось досконально разобраться в сути болезни, которой страдает почти все население планеты. Ее причиной являются несколько видов бактерий. Они питаются различными углеводами и выделяют кислоту, которая разъедает ткани зуба.

Вначале ученые изучили слюну людей. Оказалось, что у больных кариесом сокращается содержание минеральных веществ и неорганических соединений, зато растет доля сложных эфиров, жиров и углеводов. В слюне больных в два раза увеличивается содержание особых веществ, которые выделяются организмом в ответ на появление кариеса. Затем надо было разобраться, как в тканях зуба образуются неорганические твердые вещества, как меняется состав эмали зуба на всех этапах развития болезни. На основании полученных данных ученые смогли создать лечебно-профилактические средства, предотвращающие развитие кариеса.

Между тем

Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии разработали материал, позволяющий восстанавливать зубную эмаль. Еще недавно это считалось в принципе невозможным, и многие пациенты были вынуждены идти на удаление зубов. Благодаря новейшим технологиям ученые создали новый, прочный материал. По своей структуре и свойствам он схож с природной зубной эмалью, при его разработке использовался белок, который вызывает рост кристаллов. По словам ученых, новое вещество может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам, а также позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении десятилетий.